Des potagers poussent sur les toits de Monte-Carlo

Place d’Armes à Monte-Carlo. Au pied du palais princier. Tous les matins, les Monégasques se donnent rendez-vous au Marché de la Condamine. L’occasion de s’approvisionner en légumes auprès de quelques maraîchers et de déguster «la meilleure socca de Monaco» dans la halle d’à côté. C’est là que Jessica Sbaraglia installe, chaque samedi son stand avec ses plants de tomates et d’herbes aromatiques, ses pots de confiture faites maison et ses bouteilles de sirop. Grande, blonde, elle ne passe pas inaperçue avec son long tablier vert. La Jurassienne est devenue un personnage atypique de la Principauté depuis qu’elle s’est mis en tête de planter des jardins sur ses toits.

«Il était prévu que je sois présente au marché jusqu’à la fin de juin, mais deux clients, victimes d’une attaque de pucerons et de limaces, ont acheté tous mes plants de tomates et de courgettes», raconte-t-elle. «Du coup, je n’ai plus rien à vendre…» Jessica Sbaraglia ne chômera pas pour autant: depuis qu’elle a lancé sa société Terre de Monaco en 2016, elle ne compte plus ses heures. Passant ses journées à gérer ses 1400 m2 de potagers disséminés aux quatre coins de la Principauté et ses projets en Suisse et en Belgique. Une aventure qui est née d’une remise en question personnelle.

Plusieurs vies

À 30 ans, la Jurassienne a en effet vécu plusieurs vies. Espoir du tennis suisse, elle avait côtoyé un certain Roger Federer au Centre national de Bienne. Mannequin, élue Miss Jura en 2006, elle avait ensuite été choisie comme première dauphine de Miss Suisse romande en 2007. Il y a neuf ans, elle décida de s’installer à Monaco avec le projet d’y ouvrir un bureau de design. «En 2015, avec mon associé, nous avons été contraints de fermer la société. Je me suis posé une foule de questions existentielles.» Jessica s’est alors souvenue de cette enfance dans son Jura, proche de la nature; de ce potager, peuplé de poules et de lapins, du goût si particulier des produits frais. «Dans un jardin, les relations sont plus détendues, il y a plus de tendresse…» Pourquoi ne pas faire revivre cette atmosphère sur le Rocher?

Drôle d’idée! Bétonné, théâtre du Grand Prix de Formule 1 depuis 1955, Monte-Carlo ne passe pas pour un exemple de développement durable. Les espaces verts sont réduits à leur portion congrue et le Palais n’hésite pas à gagner un peu de territoire sur la mer pour satisfaire ses projets d’expansion. «Oui, mais il existe beaucoup de toits plats dans la Principauté», fait remarquer Jessica Sbaraglia. L’idée de faire revivre l’agriculture sur le Rocher a germé de cette observation. «Il y a 150 ans, on y trouvait encore des moulins à huile d’olive, des arbres fruitiers et des fleurs que l’on cultivait alors pour les parfumeurs de Grasse», précise-t-elle encore. Seule avec son projet, sans le moindre soutien financier, la Jurassienne décide d’abord de se former à la permaculture. «Ça passe en fait par une association de plants dans le temps et dans l’espace», résume-t-elle. «On va par exemple planter des légumineuses après les tomates, car elles apporteront de l’azote à la terre. On remarque aussi que l’oignon s’entend bien avec la salade ou que le basilic permet de lutter contre les nuisibles des tomates.»

Un gouvernement à convaincre

Pendant un an, Jessica Sbaraglia se familiarise avec cette agriculture réfléchie. Tout en travaillant à 50% comme ambassadrice des relations publiques pour la Formule E et vendeuse de… pâtes artisanales. Il fallait bien payer les factures, non? Mais avant de planter ses premières graines dans la Principauté, la Jurassienne a surtout dû convaincre le gouvernement de la pertinence de son projet. «Au début, je n’ai pas été prise très au sérieux. Mais quand ils ont vu que j’étais plutôt décidée, ils m’ont donné leur blanc-seing.» Jessica a ainsi pu inaugurer son premier potager de 30 m2 aux portes de la Fondation Prince Albert II. Un lieu hautement symbolique: cela lui offrait la caution de la famille princière. Suivront un jardin de 400 m2 au Monte-Carlo Bay Hotel, 250 m2 à l’Hôpital Princesse Grace, un autre potager de 450 m2 à la tour Odéon… En tout, c’est donc plus de 1400 m2 d’exploitation agricole qui s’épanouissent sur le Rocher.

«Deux mois avant le grand saut, j’ai lancé une opération de crowdfunding pour trouver des fonds», souffle-t-elle. «J’ai réussi à réunir 27 000 euros, soit 2000 euros de plus qu’espéré. À mes yeux, cela signifiait que les Monégasques croyaient en mon projet.» Jessica Sbaraglia a su parfaitement l’intégrer à la vie sociale du Rocher. Si elle fournit les deux chefs étoilés Joël Robuchon (Métropole) et Marcel Ravin (Blue Bay) en légumes et fruits frais, elle invite régulièrement des écoliers de neuf établissements scolaires de Monaco dans ses potagers afin de leur transmettre son amour de la terre. Une fois par semaine, elle accueille aussi des adolescents en difficulté, suivis par le Service psychiatrique de l’Hôpital Princesse Grace, à des fins thérapeutiques. Elle s’en va même, quatre ou cinq fois par an, récupérer la tonne de fumier produite par les tortues du Musée océanographique de Monaco pour nourrir ses jardins. «Il y a aussi beaucoup de manèges de chevaux dans la région, je m’approvisionne régulièrement chez eux.»

Des projets en pagaille

Patronne d’une petite PME de trois personnes (avec elle!), la Jurassienne est consciente qu’elle profite d’un contexte favorable. «Il y a encore beaucoup de toits disponibles à Monte-Carlo. Sans compter les nombreux projets immobiliers qui germent en Principauté.» Mais l’étranger commence à faire appel à ses compétences. Ainsi, une institution sur les hauts de Lausanne l’a contactée, mais encore confidentiel, le projet sera dévoilé fin août. En Belgique, près de Bruxelles, la Jurassienne a été mandatée pour installer une exploitation urbaine de 10 000 m2 sur le toit d’un mall. Arbres fruitiers et poulailler compris. Mais pour l’heure, c’est plutôt l’attaque massive des pucerons sur ses plants qui l’inquiète. Il va falloir trouver la bonne riposte, bio évidemment, pour sauver ses légumes. Le début de l’été s’annonce rude. (24 heures)