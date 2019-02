Hyperandrogénie: Caster Semenya devant les juges

Que faire des athlètes hyperandrogènes? L'épineuse question resurgit à partir de lundi avec l'audience du Tribunal arbitral du sport (TAS) qui examinera durant 5 jours le recours de la Sud-Africaine Caster Semenya contre le nouveau règlement imposé par l'IAAF aux athlètes féminines produisant naturellement beaucoup de testostérone.

Le sujet agite la Fédération internationale d'athlétisme (IAAF) depuis l'émergence de Caster Semenya et ses premiers exploits aux Mondiaux-2009. La Sud-Africaine, championne du monde du 800 m cette année-là à Berlin, avait alors été soumise à des tests de féminité et avait été interdite de compétition durant 11 mois avant d'être réintégrée.

En 2011, l'IAAF a fixé un seuil de testostérone de 10 nanomole/litre de sang pour les athlètes concourant dans la catégorie femmes mais le TAS, saisi par l'Indienne Dutee Chand, avait suspendu cette décision en 2015, donnant deux ans à l'IAAF pour présenter une étude scientifique prouvant la supériorité des athlètes hyperandrogènes. Deux ans plus tard, la revue médicale British Journal of Sports Medecine publiait les résultats d'une étude démontrant l'impact positif sur les performances, dans certaines disciplines, d'un taux de testostérone plus élevé chez les athlètes féminines (lire encadré).

Des médicaments pour faire baisser le taux de testostérone

En avril 2018, l'IAAF a donc imposé aux athlètes présentant des «différences de développement sexuel» (DSD) de faire baisser avec des médicaments leur taux de testostérone sous les 5 nanomole/l de sang pour participer aux épreuves internationales du 400 m au mile (1.609 m).

«La valeur fondamentale de l'IAAF est la promotion des jeunes filles et femmes en athlétisme et c'est ce que nous sommes ici pour défendre», a assuré Coe, flanqué de deux avocats, avant d'entrer dans le TAS. «Les règlements que nous introduisons sont là pour protéger le caractère sacré d'une concurrence loyale et ouverte», a-t-il ajouté.

«Je veux juste courir naturellement»

Caster Semenya, triple championne du monde (2009, 2011, 2017) et double championne olympique (2012, 2016) du 800 m, conteste le nouveau règlement imposé par l'IAAF aux athlètes féminines qui produisent naturellement beaucoup de testostérone. Le Tribunal arbitral du sport (TAS) a commencé lundi à Lausanne à examiner le recours de la Sud-Africaine. Soutenue par le gouvernement sud-africain, Caster Semenya dénonce ces nouvelles règles, destinées selon elles à la «ralentir».

Semenya est entrée dans le bâtiment du TAS sans un mot mais en faisant le V de la victoire avec ses doigts. «Je veux juste courir naturellement, comme je le fais depuis ma naissance, a-t-elle déclaré. Ce n'est pas juste de me demander de changer, ce n'est pas juste que les gens se demandent qui je suis».

Ses avocats parlent eux de «discrimination»: «Mlle Semenya est incontestablement une femme. Elle demande à être respectée et traitée comme n'importe quel autre athlète», ont-ils souligné jeudi.

Cinq jours d'audience pour une affaire «spéciale»

«Aujourd'hui est un jour très très important» pour l'équité des compétitions, selon le patron de l'athlétisme Sebastian Coe. «Il y aura des déclarations liminaires puis des experts et des témoins, dont mademoiselle Semenya. Mais toute la semaine sera importante. Les preuves seront évaluées à la fin du processus cette semaine», a quant à lui expliqué Norman Arendse, avocat en chef de la Fédération sud-africaine d'athlétisme, qui s'est dit plutôt «optimiste» pour l'athlète.

L'audience doit durer cinq jours pour se terminer vendredi, «un processus assez long pour le TAS», selon Matthieu Reeb, le secrétaire général du tribunal suprême en matière de sport. «Nous espérons pouvoir rendre une décision finale avant la fin du mois de mars», a-t-il ajouté. «C'est une affaire spéciale qui implique beaucoup de preuves scientifiques. C'est inhabituel, a expliqué Reeb. Ce qu'il va se passer, je ne suis pas capable de dire mais, à coup sûr, ce sera important. L'objectif est vraiment de rendre une décision avant les championnats du monde» en octobre 2019, à Doha. (afp/nxp)