L'amputation sans tabou

Est-ce parce qu’elle était apprentie photographe au CHUV que Laurianne Aeby s’est intéressée à l’amputation? Elle ne sait pas trop. Le fait est qu’un beau jour la Vaudoise de 22 ans a décidé de s’immerger dans le quotidien des amputés, suivre leur rééducation, la pose des prothèses et leur retour à domicile. Elle en tire un livre fort, un travail de CFC hors norme primé par l’Union suisse des photographes professionnels.

«Je ne connaissais rien à l’amputation mais je savais que je voulais faire du suivi personnel, raconte l’habitante de Bercher. On me prévenait quand il y avait un nouveau patient et je débarquais dans sa chambre pour lui expliquer mon projet. Le feeling passait. Souvent, dès le lendemain, je commençais à le suivre pendant la rééducation.» Au fil des jours, elle immortalise des combats menés «D’arrache pied».

Les clichés pris durant ces huit mois d’immersion mettent en lumière six parcours, éclairés avec tact, dans des moments plus ou moins douloureux. Les photos sont assorties de témoignages dont nous publions ici quelques extraits. Des liens se sont tissés; les patients se sont confiés à la jeune photographe. «Ils ont tous une histoire incroyable. Ils sont fiers du livre, ça les a fait avancer, je crois, parce que ça les pousse à se montrer. Moi, c’est pareil. Ils m’ont apporté énormément, notamment de la confiance en moi. On continue à se voir, d’ailleurs.»

En levant le voile sur leur réalité, Laurianne Aeby espère briser un tabou. «Les gens ne savent pas grand-chose sur l’amputation alors que c’est plus courant que ce qu’on ne pense. Ils ont tendance à dramatiser et ça empêche les amputés d’aller de l’avant. Eux, ils en rigolent, ils sont bien avec ça. Ils ont beaucoup d’humour noir.»

«Je n’arrivais pas à retrouver ma féminité»

C’est à une tumeur dans le mollet gauche que Lisa Meneghelli doit son amputation. C’était ça, ou mourir. La Vaudoise a alors 23 ans.

«Arrivée en salle de réveil après l’opération, j’ai demandé: alors tout est parti? Ma jambe et la tumeur aussi? Je ressentais déjà ces fameuses douleurs fantômes. J’ai dû regarder sous le drap pour prendre réellement conscience qu’une partie de mon corps n’était plus là.»

De retour à la maison, elle se fait appareiller. «J’avais beaucoup de difficulté à me regarder dans le miroir avec un membre en moins. Je cachais toujours ma prothèse avec des pantalons amples.»

En 2017, trois ans après la première opération, la Vaudoise doit subir une nouvelle amputation. Un problème d’appareillage. «J’étais souvent blessée et un jour, lorsque j’ai enlevé ma prothèse, il y avait beaucoup de sang. J’avais une plaie ouverte d’un centimètre et demi.» L’année suivante, son moignon tombe au fond de sa prothèse et s’ouvre à nouveau. Troisième amputation.

Elle change de chirurgien et est prise en charge au CHUV. «On m’a à nouveau enlevé un centimètre et demi.» Elle reste sept semaines à l’Hôpital orthopédique, enchaîne les séances avec les ergothérapeutes, les physiothérapeutes et le prothésiste. «J’ai fait de merveilleuses rencontres avec de merveilleuses personnes. Ce séjour m’a été bénéfique. J’en ressors grandie et, à présent, je peux me regarder dans un miroir, je montre ma prothèse avec fierté, sans aucune gêne, et je retrouve ma féminité.» * (24 heures)