La justice donne raison à un couple de lesbiennes

La plus haute juridiction hongkongaise a accordé mercredi à une lesbienne britannique le droit de vivre et de travailler dans la mégapole, une décision qui devrait faire date et clôt une longue bataille judiciaire.

La Cour d'appel final de l'ex-colonie britannique revenue en 1997 dans le giron chinois examinait le dossier d'une Britannique privée d'un visa marital parce qu'elle est en couple avec une femme.

Mariage gay pas reconnu

Dans ce haut lieu de la finance, les plus grandes banques internationales avaient mis leur poids dans la balance pour la défendre au nom des nécessités du recrutement.

La requérante, identifiée seulement sous les lettres «QT», est arrivée à Hong Kong en 2011 après avoir conclu en Grande-Bretagne un partenariat civil avec «SS». Cette dernière s'était rendue à Hong Kong pour y occuper un nouvel emploi.

Hong Kong ne reconnaît pas le mariage gay ou les unions entre personnes du même sexe et QT n'avait pu obtenir un visa de dépendant, qui permet de travailler, seulement un visa touristique.

Elle avait obtenu gain de cause en septembre auprès de la cour d'appel mais le gouvernement avait contesté le jugement.

Les visas accordés aux gens qui viennent travailler à Hong Kong le sont car «il ou elle a le talent ou les compétences jugées nécessaires ou désirables. Cette personne peut être hétérosexuelle ou gay», a fait valoir la Cour d'appel final.

Speaking outside court on behalf of QT, solicitor Michael Vidler: “Today’s ruling affirms what millions of us in this wonderful and vibrant city know to be true, that discrimination based on sexual orientation, like any other form of discrimination, is offensive and demeaning...” pic.twitter.com/tafMml5o4b