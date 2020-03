La nature étouffée par les cosmétiques à usage unique

Les images des océans, plages, cours d’eau et autres merveilles de la planète ensevelis sous des tonnes de plastique font le tour du web. Parmi ces déchets, des montagnes de rondelles d’ouate, de lingettes démaquillantes, de tampons et autres serviettes hygiéniques, de bouteilles de shampooing, témoignent du prix écologique des produits cosmétiques à usage unique. Heureusement, la prise de conscience est réelle et les solutions arrivent, partagées elles aussi via la magie des réseaux. On teste, on tente et on finit par adopter certains petits gestes pour soi, mais qui en deviennent de grands pour l’humanité.

Des poubelles qui débordent

Témoin privilégié, parmi tant d’autres, de cette mouvance, Alen Glavan, maquilleur et formateur chez Clarins Suisse, une marque qui place la nature au cœur de son discours. «Je suis hyperécolo dans la vie, mais dans mon métier, l’hygiène passe avant tout. Ça me fait mal de voir les poubelles débordant de cotons au terme de mes formations, alors je m’efforce d’attirer l’attention de tout le monde sur ce problème et de trouver des petites astuces.»

Sur le front aussi bien dans les instituts que dans les magasins, ce fan de nouveautés dispense aussi ses conseils à Mademoiselle et Madame Tout-le-monde. «J’ai remarqué une réelle prise de conscience quant à la composante de nos produits et l’origine des ingrédients de nos crèmes, fonds de teint, etc. Chez Clarins, on essaie au maximum d’utiliser des ingrédients locaux, voire européens, mais ça ne ferait aucun sens, écologiquement parlant, d’essayer de faire pousser du karité sous serre en France, par exemple. Alors on continue à l’importer, tout en cherchant d’autres ingrédients aux propriétés similaires… Nos clientes aiment rester très informées sur le contenu, mais aussi sur le contenant de ce qu’elles achètent. Le fait que les emballages sont réduits au minimum, ou que le flacon de Milky Boost, notre dernier lait de teint, soit entièrement produit en France ne les laisse pas indifférentes.» Pourtant, la grande majorité continue à se démaquiller avec des cotons, de la ouate ou des lingettes préimprégnées…

Couper la rondelle en quatre

«C’est malheureusement encore vrai, reprend Alen Glavan. Si moi je suis obligé par mon métier de prendre à chaque cliente une nouvelle rondelle de coton, je l’utilise des deux côtés, ou alors je la coupe en quatre pour poser chaque quart avec du dissolvant sur un ongle. Et même avec un démaquillant biphasé pour les yeux qu’avec un vernis bien rouge qui tient, ça reste très efficace. On fait ainsi de sacrées économies, sachant qu’une femme utilise en moyenne six de ces cotons pour son démaquillage quotidien. Je leur parle aussi des lingettes réutilisables en microfibre pour leur usage personnel. C’est hyperefficace et agréable à utiliser avec de l’eau chaude.»

Pour la plupart d’entre nous, ne laisser aucune trace environnementale paraît encore impossible. On fait donc chacune un petit quelque chose dans le bon sens. Que ce soit au quotidien pour le nettoyage du corps et du visage, de manière hebdomadaire pour le shampooing ou mensuellement pour les protections périodiques. Même minime, le changement vaut le coup!