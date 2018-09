La sexualité: un héritage de nos parents

«Je vis des difficultés dans ma vie sexuelle depuis toujours: je n’ai aucun plaisir lors de l’acte. J’ai récemment parlé avec ma mère qui m’a confié avoir le même type de difficultés. Est-ce un problème héréditaire?»

Joanne, 25 ans

Réponse:

En un sens, oui. La sexualité s’acquiert au sein de la famille bien avant les premières expériences sexuelles, fréquemment vécues à l’adolescence ou au début de l’âge adulte. Une bonne part de notre sexualité se construit au fur et à mesure de notre développement et cela débute dès la petite enfance. Au sein de chaque famille, il y a des codes et des langages particuliers pour ce qui touche au sexe de près ou loin. L’enfant enregistre des messages souvent implicites qui vont déterminer en partie sa sexualité. Est-il permis de se masturber dans sa chambre? Les démonstrations d’affection physique sont-elles valorisées? Peut-on parler de sexualité? Voilà quelques exemples de dimensions qui vont participer à cette construction.

Choisir ce qu’on garde

Si votre mère entretient un rapport problématique avec sa propre vie intime, cela transparaîtra dans ses mots, ses gestes et ses attitudes qui, à leur tour, vous influenceront. Les thérapeutes de famille connaissent bien ce processus qu’ils nomment la transmission transgénérationnelle. Il s’agit d’héritages inconscients qui passent d’une génération à une autre. Le principal problème réside dans le fait que celui qui en hérite ne sait pas exactement ce qu’on lui a donné, car cela n’a pas été mis en mots. En thérapie, le travail consiste alors à mettre ces transmissions en lumière afin de choisir ce que l’on veut garder et ce qui ne nous appartient pas.

Bien que la sexualité soit influencée par l’environnement familial, elle l’est également par d’autres facteurs. Les amis, la société, les partenaires en sont quelques exemples. Pour cette raison, nous n’avons pas exactement le même rapport à l’érotisme que nos parents.

Notre expert

Cette semaine envoyez vos questions à Nicolas Leuba, psychologue, psychothérapeute FSP, thérapeute de couple, spécialiste en sexologie SSS: nicolas.leuba@femina.ch

Cette semaine envoyez vos questions à Nicolas Leuba, psychologue, psychothérapeute FSP, thérapeute de couple, spécialiste en sexologie SSS: nicolas.leuba@femina.ch

EN BREF, CE QUI SE PASSE SOUS LA COUETTE



Par Nicolas Poinsot



Nouvel agenda Septembre a été désigné "mois de l'infidélité" par le site de drage Gleeden. A en croire leurs statistiques, on observe ainsi un net pic de nouvelles inscriptions à la rentrée: +287% par rapport à l'été. L’atmosphère torride des beaux jours passerait presque pour une petite bise.



Work in progress Selon un rapport de la Young Women's Trust, une association britannique, un tiers des femmes confient être encore incapables de dénoncer un harcèlement dont elles seraient victimes au travail. En cause? La peur de perdre leur emploi ou d'être freinées dans leur carrière. On n'est pas sorti de l'auberge...



A écouter Où en est-on dans les recherches scientifiques sur l'orgasme? Comment les technologies influencent-elles notre façon de jouir? Autant de question sur le plaisir abordées au prochain Congrès suisse de sexologie et médecine naturelle, le 27 septembre au CHUV. L'érudition, ça fait du bien

(Femina)