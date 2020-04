Le coronavirus n’arrête pas la drague

Non, mais! Qui s’est permis de penser, un seul instant, que le coronavirus nuirait au goût de la drague en Suisse? Deux des plus grandes agences européennes de rencontre lancent maintenant une offre de flirt digitalisé en Suisse. Avec un atout fort apprécié: l’anonymat et aucune information sur des éléments que l’on préfère garder pour soi, jusqu’à nouvel avis! Le dispositif paraît prometteur.

Le confinement forcé actuel se révèle évidemment peu propice aux nouvelles rencontres. À l’occasion d’emplettes alimentaires, ou d’un moment de sport au crépuscule, la causette, suivie d’échanges de numéros de téléphone et/ou d’adresses électroniques, ne fait en plus pas encore vraiment partie des habitudes les plus répandues. Du coup, deux des plus grandes agences européennes de rencontre, Parship et ElitePartner, actives dans plus d’une douzaine de pays, se lancent dans une offre de flirt digitalisé, totalement anonymisé.

Le prix à payer

Les utilisateurs paient 455 francs et peuvent ainsi rencontrer et courtiser, par écrans interposés, durant six mois. Avec cette forme de convivialité, les video dates, les utilisateurs ne dévoilent d’eux-mêmes qu’une identité électronique de huit éléments: des chiffres et des lettres, comme d’habitude. Avec ces services, les deux agences matrimoniales encouragent un concept de rencontre à vrai dire très ancien: boire un verre! Les invitations à des repas en ligne ont en revanche nettement moins de succès.

Le coronavirus ne tuera pas le romantisme

Modeste, le directeur général de Parship, Martin Dobner, reconnaît qu’avec sa nouvelle offre il n’a ni inventé la poudre ni la machine à remonter le temps: «Notre système ne saurait certes remplacer une vraie rencontre, les yeux dans les yeux.» Un sondage effectué en Suisse auprès de 1120 personnes, entre le 25 mars et le 5 avril, laisse néanmoins apparaître que près des deux tiers des célibataires, hommes ou femmes, se préparent avec autant de soin pour un video date que pour un vrai rendez-vous.

Décidément, le coronavirus ne tuera pas le romantisme!