Le «grillz», du bling-bling plein la bouche

Né à New York et enfant de la culture rap

Si le milieu du rap n’a pas inventé l’ornement dentaire, il l’a fait basculer dans une autre dimension

à la fin des années 80. À une époque où les grosses chaînes en or et l’esprit «bling-bling» ont le vent en poupe, des prothésistes dentaires new-yorkais se mettent en tête de créer des bijoux extravagants. Les rappeurs ne se font pas prier et se jettent sur l’accessoire. Personne n’a oublié Flavor Flav (photo), membre du groupe Public Enemy, qui aimait se parer d’une grosse horloge en guise de pendentif et d’un râtelier en or étincelant. Le rap est alors une sous-culture encore très jeune qui tient à marquer sa différence.



Si cette première vague n’a pas duré pour le «grillz», le bijou ne disparaît pas pour autant et connaît même rapidement un second souffle au début des années 2000. Cette fois, le mouvement arrive du sud des États-Unis, et plus particulièrement de Houston et d’Atlanta. Les temps sont alors à la professionnalisation de la production et à la starification du produit avec la chanson de Nelly et Paul Wall tout simplement intitulée «Grillz». «J’ai mis mon argent dans ma bouche […] Un bijou de façade sur mes dents, qui symbolise tout simplement le succès», entonne le rappeur. Afficher sa réussite reste un must dans le milieu et Paul Wall intègre le bijou dentaire – désormais serti de diamants –

à la panoplie du parfait nouveau millionnaire. Pour l’anecdote,

le chanteur se reconvertira par la suite en créateur de grillz. Produit qu’il participera à démocratiser aux côtés de son partenaire, le joaillier Johnny Dang.



Quelque dix ans plus tard, le grillz est finalement entré dans sa troisième phase, celle de l’émancipation. S’il est toujours assimilé à un produit de la culture rap, on le retrouve aujourd’hui chez des icônes plus grand public,

à l’instar de Madonna. Et si le bling-bling reste de rigueur, des options plus discrètes se sont démocratisées. Une simple prémolaire en acier peut suffire aujourd’hui à briller en soirée.