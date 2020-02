Le temps, cette énigme qu’on maîtrise pourtant si bien

On y est. Comme tous les quatre ans, le mois de février compte un vingt-neuvième jour. L’histoire est connue: ce bricolage du calendrier imposé par Jules César vise à compenser l’écart entre l’année astronomique et l’année calendaire. La course de la Terre autour du Soleil durant très exactement 365,2422 jours, l’année civile et ses 365 jours accusent donc un quart de jour de retard par année, que le 29 février sert à compenser.

Mais, la faute aux fins de siècles notamment, la synchronisation n’est pas parfaite. En 1500 ans, le décalage a atteint près de dix jours. Au XVIe siècle, l’adoption du calendrier grégorien ambitionne de corriger la dérive. Pour ça, il revoit la définition des années bissextiles: elles doivent désormais être divisibles par 4 mais pas par 100 ou divisible par 400.

L’an 1900, par exemple, était divisible par 4 mais aussi par 100, il n’était donc pas bissextil. 2020, en revanche, remplit toutes les cases et a donc le droit à son 29 février. L’acteur Gérard Darmon ou Émilie Salamin (lire l’encadré) peuvent se réjouir, ils peuvent enfin souffler leurs bougies le jour où ils sont nés.

L’implacable régularité de l’atome

En marge de cet incontournable marronnier, le jour surnuméraire est le prétexte idéal pour s’interroger sur le temps, qui a inspiré tous les arts, interrogé toutes les sciences. Mais à l’heure de lui trouver une définition, les choses se gâtent. «Qu’est-ce que le temps? Tout le monde élude la question. Tout simplement parce qu’il n’y a pas de réponse simple», sourit Pierre Thomann. Le professeur, physicien de son état, est pourtant un expert en la matière. Ancien directeur du Laboratoire Temps-Fréquence de l’Université de Neuchâtel, le scientifique a contribué au développement des horloges les plus précises qui soient: les horloges atomiques.

Apparues dans les années 60, les horloges atomiques ont détrôné les astronomes. Jusque-là, les observateurs du ciel étaient les maîtres du temps. Mais les phénomènes récurrents sur lesquels ils s’appuyaient pour déterminer le temps (la rotation de la Terre autour de son axe) et les années (la révolution de la Terre autour du Soleil) ne sont pas réguliers. Ils n’ont donc pas pesé lourd face à l’implacable constance de la transition des atomes. «Les horloges atomiques sont des diapasons ultrastables qui donnent des fréquences. On compte les périodes d’oscillation d’un atome. Les meilleures horloges varient d’une seconde par milliard d’années», poursuit Pierre Thomann. Avec l’Office fédéral de métrologie (METAS), son laboratoire a développé une horloge atomique au nom poétique: la Fontaine continue suisse (photo ci-dessus), qui contribue à l’ajustage de la cadence du temps universel coordonné. Les systèmes de télécommunication ou de navigation par satellites y sont adossés.

Mais Pierre Thomann en convient volontiers: mesurer le temps avec une précision à peine concevable ne revient pas à dire ce qu’il est. «C’est tout le paradoxe! Rien n’est mesuré avec autant de précision que le temps qui passe, les horloges atomiques les plus fines peuvent mesurer le millionième de millionième de seconde, mais si ce n’est qu’il témoigne du changement, on peine à le définir.»

Il faut bien reconnaître qu’il est difficile de trouver concept plus complexe. Notion identique en tout lieu chez Newton, le temps est tombé de son piédestal d’absolu avec Einstein. «Ses travaux montrent que le temps est relatif, il n’est pas le même partout dans l’univers et s’écoule plus ou moins vite selon la vitesse de celui qui en fait l’expérience ou si un corps massif, un trou noir, est à proximité», rappelle André Stefanov, qui met le doigt sur un point qui a fait le bonheur de la science-fiction. Et l’ancien chef du Laboratoire Temps-Fréquence du METAS de relever que la sacro-sainte loi de causalité (qui exclut que l’effet puisse précéder la cause) a aussi un rôle à jouer: «Ce qui se passe dans une autre galaxie, on ne peut l’observer en direct du fait de la vitesse finie de la lumière. En ce sens, leurs temps ne sont pas reliés. Sans relation causale, il n’y a pas d’influence. Et sans influence, il n’y a pas d’avant ni d’après...»

À l’UNIL, le professeur Michael Esfeld, philosophe des sciences, partage l’embarras des physiciens. «Saint Augustin disait qu’il savait ce qu’est le temps à condition qu’on ne lui pose pas la question.» Au-delà de la boutade, Michael Esfeld rappelle que le temps est l’expérience la plus fondamentale qui soit. «En tant que ce qui indique la direction du changement, le temps est à la base de toute notre action. C’est cela qui fait que nous agissons, que nous nous projetons dans l’avenir. Que nous nous réjouissons de choses ou que nous en regrettons d’autres.»