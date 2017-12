Losar, le nouvel-an tibétain

Chez les bouddhistes tibétains, le Nouvel-An, appelé Losar, se fêtera le 16 février prochain. Il a toujours lieu le jour suivant la nouvelle lune de février ou de mars.

Losar, c’est une grande fête nationale et religieuse, la plus importante du pays. Tous se disent «Tashi deleg» pour se souhaiter la paix et le bonheur. On s’envoie aussi des cartes postales illustrées de huit auspices, symboles du Nouvel-An: poisson, lotus, vase… chacun représente un vœu comme la longue vie, le bonheur, la paix, la sagesse ou la compassion.

Pour le directeur du Centre tibétain du Mont-Pèlerin, le vénérable Gonsar Rinpotché, Losar est une fête folklorique et joyeuse avant d’être spirituelle. Au Tibet, les divertissements se prolongent pendant un mois complet! Ici en Suisse, en revanche, où l’on est bien obligé de retourner travailler, la fête ne dure «que» trois jours. Au Centre tibétain du Mont-Pèlerin justement, le premier jour du Nouvel-An commence à 4 h du matin par des prières.

On demande alors la bénédiction de tous les bouddhas et on prie pour la pacification des conflits dans le monde. La cérémonie est aussi teintée de musique et de chants. Les cloches, les tambours et les cymbales retentissent. À cette occasion, tout le monde, très bien habillé avec des vêtements colorés, s’échange du thé, du riz et des gâteaux. Mais aussi de la tsampa, farine d’orge grillée, le principal aliment tibétain. Et comme nous nous offririons des fleurs, eux s’échangent des écharpes blanches, les khatas, symboles de bon augure et de la pureté du cœur.

Vers 10 h du matin, la cérémonie prend fin. Place à la fête et à la délectation! Le repas est copieux, généreux, les célébrants se régalent de plats traditionnels comme les momos, ces raviolis cuits à la vapeur. En soirée, s’ils sont assez nombreux, ils se plaisent à faire quelques pas de danses folkloriques.

Le troisième et dernier jour du Nouvel-An, à 9 h du matin, une grande célébration a lieu à l’extérieur. Comme chaque année, les bouddhistes tibétains changent leurs drapeaux de prière aux cinq couleurs. Puis ils allument un feu avec différentes herbes et feuilles d’arbre dont l’épaisse fumée sert à purifier le monde et l’environnement et à célébrer les victoires de toutes les énergies positives. (24 heures)