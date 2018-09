Mari aimant, il a soigné son épouse pendant douze ans

Gilbert Kislig est un homme amoureux et déterminé. Jusqu’au décès de son épouse, survenu au début du mois de septembre, il a refusé de se séparer d’elle plus de quelques instants. Si, à 95 ans, Berty vivait encore à la maison, après une attaque cérébrale (AVC) en 2006 et un infarctus en 2017, c’est grâce aux soins de son mari, qui s’occupait d’elle jour et nuit – avec l’aide des soins à domicile. À l’évocation d’un transfert dans un établissement médico-social, il était catégorique. «Impossible. C’est une femme extraordinaire! Il est inenvisageable de nous séparer», disait-il, peu avant de fêter leur 65e anniversaire de mariage.

«Je suis passé par des moments très difficiles. Je ne savais rien faire. Comment s’occuper d’un être impotent qui ne tient pas debout? J’ai appris tout seul, à 74 ans, en observant les soignants.»

Ce couple très lié, qui aimait voyager, a vu sa vie basculer du jour au lendemain. L’AVC laisse Berty hémiplégique et le corps médical ne croit guère à un retour à la maison. Pourtant, douze ans plus tard, les époux vivaient toujours ensemble. «Berty était pleine de vie. L’AVC fut un gros coup dur pour elle. Il fallait quelqu’un à ses côtés afin qu’elle garde le moral.» Gilbert Kislig a toujours eu du plaisir à s’occuper de l’amour de sa vie. Peu avant son décès, il disait d’elle: «Elle est heureuse, elle est joyeuse. À mes yeux, elle est restée la même. Notre relation s’est même intensifiée depuis.» L’octogénaire n’a pas ménagé ses efforts. Outre les soins physiques, il a tout fait pour stimuler mentalement son épouse. «Elle avait tout oublié, même son nom et la maison. Je l’ai aidée à retrouver la mémoire. Peu à peu, on a pu passer aux jeux, réapprendre à compter, à mieux parler, puis à nommer les choses. Je ne la laissais jamais tranquille!»

Pour une formation

Fort de son expérience, ce Genevois établi à Bassins (VD) a publié son «Journal d’un proche aidant», dans lequel il raconte les épreuves surmontées. L’ouvrage, qui en est à sa 2e édition, vise d’abord à faire admettre la nécessité d’une formation pour les proches aidants.

«Au début, je suis passé par des moments très difficiles, glisse l’auteur. Je ne savais rien faire. Comment s’occuper d’un être impotent qui ne tient pas debout? Comment l’habiller, l’emmener aux toilettes, le laver, lui donner à manger? J’ai appris tout seul, à 74 ans, en observant les soignants.»

Aujourd’hui, cet autodidacte de 86 ans aimerait que les proches qui se retrouvent dans la même situation puissent être formés, afin d’atténuer le choc du retour à domicile. «Pro Senectute et la Croix-Rouge donnent des cours, mais il faut partir de chez soi. Pour moi, c’était exclu. Ma femme a suivi sa rééducation à Beau-Séjour, à Genève. Si l’on m’avait montré, à raison de cinq minutes ici, cinq minutes là, ce que font les infirmiers, la physiothérapeute, l’ergothérapeute, la logopédiste, cela aurait tout changé. Je pense que ce serait facile à instaurer. Et à l’inverse d’un cours général indifférencié, la formation serait adaptée à chaque cas.»

Une meilleure écoute

La deuxième revendication de Gilbert Kislig porte sur l’écoute et le respect de la parole du proche aidant car «c’est lui qui connaît le mieux le malade». Il raconte un incident survenu il y a une dizaine d’années aux Urgences de Nyon. On avait passé au bras de son épouse un brassard automatique pour mesurer la tension. «L’appareil lui faisait mal. La douleur augmentant, la tension a grimpé jusqu’à 24. J’ai dit à l’infirmier que c’était inhabituel, qu’il fallait retirer le brassard et prendre la tension manuellement. Mécontent que j’intervienne, il ne m’a pas écouté. L’appareil s’est remis en marche. Ma femme se tordait de douleur. J’ai dû menacer de tirer la fiche pour que l’appareil soit retiré. Quelques heures plus tard, la tension était retombée à 13.» Gilbert Kislig écrit au directeur. «Surprise! Ma lettre n’a pas fini au panier. Elle a circulé dans l’hôpital. Et depuis, les choses ont énormément évolué. En bien.»

Désormais, l’Hôpital de Nyon délivre un badge aux proches aidants. Ce sésame permettait à Gilbert d’accompagner sa femme un peu partout. «J’ai pu guider les soignants, préciser ce qui était désagréable à Berty, ce qu’elle aimait manger, etc. J’ai été son porte-parole.» Autre progrès: une charte du proche aidant a été promulguée à l’Hôpital de Nyon et aux Cliniques Bois-Bougy et La Lignière. Elle prévoit de demander systématiquement au patient s’il est soutenu par un proche et de désigner une personne pour les informer. L’institution s’engage également à veiller à la qualité de vie de l’accompagnant et à s’assurer qu’il puisse bénéficier d’une période de répit.

«Ce problème n’est pas encore résolu, estime Gilbert. On a voulu nous séparer: me mettre dans une cure et placer ma pauvre chérie dans un établissement de court séjour où elle se serait morfondue en ayant affaire à des têtes inconnues. J’ai refusé. Je ne me voyais pas passer du bon temps en la laissant souffrir.» L’octogénaire aurait aimé se reposer dans le même lieu que sa femme. Histoire de retrouver la forme et d’être toutefois présent pour son âme sœur. «Le CHUV y réfléchit», assure-t-il. Autre avancée notable dans le canton de Vaud: une carte d’urgence pour proche aidant lui a été délivrée. S’il était arrivé quelque chose à Gilbert Kislig, cette carte – qu’il portait toujours sur lui – aurait permis de faire savoir que sa femme dépendait de lui et cela aurait permis de prévenir les soins à domicile. Désormais, Gilbert Kislig espère que Genève s’inspirera de son voisin vaudois. Et de conclure: «Pour combler le vide immense laissé par le décès de Berty, je vais poursuivre mon action pour la reconnaissance des proches aidants.» (24 heures)