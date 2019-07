Nos adresses de buvettes pour se sentir à la plage

Californien: la Jetée à Nyon

Tout au bout de la promenade de Rive, là où commence la digue, se trouve un petit beach bar exotique, qui nous donne immédiatement l’impression d’être parti en vacances. Transats, patio en bois, canapés et palmiers, l’endroit est idéal pour un afterwork zen, surtout après une journée bien chargée. On y déguste d’excellents cocktails, ainsi que des planchettes.

Son truc en plus: La grande variété d’événements sportifs, musicaux ou familiaux qui y sont organisés. Le planning propose autant de soirées que de cours de yoga dans le sable, tournois de beach-volley et barbecues familiaux.

La Jetée, rue de Rive 3, 1260 Nyon, lajetee.ch

Décontracté: La Coquette à Morges

Une buvette éphémère ouverte 7 jours sur 7? Rendez-vous à Morges pour la seconde édition de la Coquette, dans le Parc de l’Indépendance, avec une vue magnifique sur le Mont-Blanc. Au programme, on retrouve un deck, trois containers transformés en bar et des concerts gratuits. Attention, l’été passe vite, le spot estival est à tester d’ici au 1er septembre. Lieu kid-friendly avec des ateliers dédiés, ambiance cool et décontractée. Son truc en plus: Des cours de yoga et de tai-chi y sont organisés, respectivement les dimanches (prix libre) et les vendredis (15 fr.).

La Coquette, Parc de l’Indépendance, 1110 Morges, lacoquette.ch

Chill: la buvette du port à Crans-près-Céligny

A quelques mètres des voiliers paisiblement garés, on s’installe pour une belle assiette de filets de perche, suivis d’une glace. Pendant l’apéro, les enfants courent dans l’herbe ou se prennent pour des oiseaux sur la balançoire, disposée tout près des tables. A midi, le déjeuner est suivi d’une balade en paddle ou en planche à voile, et le soir, on contemple le soleil couchant, sous les premières brises plus fraîches de la journée. N’oubliez pas de commander un rosé piscine!

Son truc en plus: Une ambiance très familiale qui détendrait les plus stressés d’entre nous, et la possibilité de louer des stand up paddles juste à côté. Les débutants peuvent demander un cours, histoire de démarrer du bon pied!

La buvette du port, route Suisse 16, 1299 Crans-près-Céligny. Facebook: LaBuvetteDuPortDeCrans.

Végétal: L’Escale à Genève

Pour la troisième année, L’Escale, un lieu décoré de palettes situé sur le quai Gustave-Ador, est de retour. Mais cette fois-ci, une grande structure en arches recouverte d’une large canisse l’habille et plus de 5000 plantes lui confèrent une ambiance tropicale. Un refuge lors de la prochaine canicule.

Son truc en plus: Sa ludothèque pour petits et grands est définitivement un plus, mais on vient principalement pour sa superbe programmation musicale éclectique: sons caribéens, latinos, jazzy, rap… à chaque soirée son style.

L’Escale, quai Gustave Ador, 1207 Genève, ville-geneve.ch/plan-ville/loisirs-jeux/escale

Urbain: La Plage, à Neuchâtel

Du sable, des transats, quelques mini parasols dans les cocktails, le bruit des vagues au loin… On se croirait au bord de la Méditerranée et, pourtant, La Plage se situe au centre de Neuchâtel. Ce bar éphémère, ouvert 7 jours sur 7, offre un instant de détente en milieu urbain. Un lieu extrêmement prisé lors des afterworks!

Son truc en plus: On adore s’y balader pieds nus (50 tonnes de sable sont déversées chaque année pour créer l’illusion!). Et on n’oublie pas les seaux et les pelles pour les plus petits.

La Plage, quai Ostervald, 2000 Neuchâtel. Facebook: la.plage.ne

Ephémère: Beachtown, à Bienne

L’aménagement des bords du lac est ici souvent critiqué. Mais en été, ils revivent grâce à l’implantation temporaire du bar le plus chill de la cité. Beachtown séduit et se plie en quatre pour satisfaire tous les amateurs de farniente: lit à baldaquin, fauteuils lounge, transats… Chacun trouvera un petit coin où savourer la douceur de l’instant.

Son truc en plus: De nombreuses soirées sont organisées tout au long de la saison. Latino Party, retransmission de compétitions sportives, dégustation de cocktails, etc. Si vous cherchez l’esprit festif, il se trouve forcément dans le coin!

Beachtown, place Hayek, 2503 Bienne, Facebook: Beachtown Bienne

Paradisiaque: le Lido Riva Caccica à Lugano

Avec sa vue, ce bar, situé aux abords de Lugano, est un véritable paradis sur l’eau. Une étape obligatoire lors d’une virée tessinoise, à tester d’ici au 15 septembre.

Son truc en plus: sa piscine équipée d’un filet de volley-ball aquatique et ses apéritifs, divins! Lido Riva Caccia, 69000 Lugano. Facebook: rivacaccia

Et aussi

À Genève, Bronzette invite des talents de stand up et propose, à la carte, brasero ou marshmallows.

Au bord du lac de Morat, La Buvette, au camping Muntelier, est privatisable pour des événements durant l’été.

À Yverdon-les-Bains, La Dérivée donne, entre autres, des conférences sur une agriculture alternative.

À Neuchâtel, sur la plage de Serrières, le Quai du Max est un foodtruck et donne des cours de yoga.

À Berne, situé au bord de l’Aar, l’Aarebar est une petite oasis où l’on boit du vin local.

À Bâle, le Sandoase est un incontournable de la ville pour ses palmiers et ses super cocktails.

Vevey, au Grand Hôtel du Lac, le premier Buddha-Bar Beach de Suisse sert les cocktails du mixologue Francesco Galdi, en compétition à la Fête des Vignerons 2019.

