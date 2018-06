Pédaler de par le vaste monde

Laissez tomber la voiture, les cars, les trains et même les avions! C’est désormais à deux roues que les voyageurs dans le vent partent à la découverte du monde. Si les amateurs de bicyclette faisaient figure d’exception il y a encore une quinzaine d’années, ils sont désormais nombreux à glisser chambres à air et rustines dans leurs sacoches.

Jeunes étudiants sportifs, sexagénaires en quête de nouveautés ou familles férues d’aventures, ils tentent de relier Genève à Katmandou, Lima à Ushuaia ou Lausanne à Lugano au gré de leurs envies. Afin de ne pas passer à côté de ce filon, les agences de voyages et les offices de tourisme se sont lancés dans l’aventure, rivalisant d’imagination pour attirer ces nouveaux nomades.

Du sport et de la liberté

Mais comment expliquer un tel engouement? «Il y a une envie de prendre son temps, de retourner à la nature, de moins polluer et de bouger», indique Thomas, de l’agence Bcyclet, une enseigne spécialisée dans les voyages à vélo qui a ouvert ses portes à Genève en 2013. Si elle attirait alors principalement des vrais cyclistes désireux d’avaler des kilomètres sur les traces d’un Lance Armstrong ou d’un Christopher Froome, elle constate une nette augmentation des demandes de la part de débutants, couples, familles et simples touristes qui souhaitent désormais passer leurs deux semaines de vacances d’été à pédaler.

Même constat du côté de l’agence Terres d’aventure, un des mastodontes européens en la matière avec cent dix voyages à vélo dans son catalogue. «Nous nous sommes lancés dans ce type d’offre il y a quatre ans, précise le président de l’entreprise, Lionel Habasque. Depuis, nous constatons une augmentation de plus de 50% des ventes chaque année, avec une nette accélération depuis deux ans dans notre succursale genevoise et en France». Des voyages de huit jours à plusieurs mois sont proposés en Europe, mais également en Asie. Les plus vendus en Suisse romande? La Loire, le Danube ou encore les Pays-Bas à vélo. Des destinations phares auxquelles il existe de plus en plus d’alternatives.

«Il y a quelques années, on avait le choix entre la piste cyclable qui longe le Danube et celle du lac de Constance, indique Günther Lämmerer, directeur de l’agence suisse Eurotrek. Maintenant, il en existe partout en Europe. Les plus sportifs peuvent surmonter les passes alpines et les cyclistes plus relax roulent le long les fleuves.» Et ce phénomène de mode s’est encore accru avec l’arrivée des vélos électriques, rendant ce moyen de transport accessible à tous.

Être proche des gens

«Le vélo permet de voyager au bon rythme: assez lentement pour pouvoir observer le paysage et faire de belles rencontres, et suffisamment vite pour parcourir des distances relativement importantes», glisse l’ancien conseiller d’État Laurent Moutinot. Le socialiste sait de quoi il parle puisqu’il a commencé sa carrière de cyclotouriste à l’âge de 16 ans en ralliant le Danemark depuis Genève, avant de se lancer dans des périples plus importants, tels que la route de la soie, l’Afrique de l’Ouest, le Soudan et le Cambodge.

Pour Claude Marthaler, un des précurseurs des voyages à bicyclette, l’essor de la petite reine s’explique avant tout par un besoin de retrouver les choses simples et de sortir des sentiers battus. Après avoir parcouru les routes du globe pendant plusieurs années, il continue de ne jurer que par ce mode de transport. «Quand on arrive quelque part, on ne fait pas de bruit; on est à la hauteur des gens; on est fatigué, parfois un peu sale: ça casse des barrières et simplifie le contact.»

Cet aventurier peut même se targuer d’être un des premiers à vivre de cette passion. Devenu journaliste et écrivain spécialisé dans les voyages à vélo, il constate un réel engouement sur le terrain. «Sur certaines routes, telles que la Pamire Highway, située au Tadjikistan (actuel passage le plus sûr entre l’Europe et l’Asie), il n’est pas rare de voir 10 à 15 vélos par jour en été!» Bref, on n’a pas fini de voir passer des bécanes surmontées de sacoches poussiéreuses!

Rencontres et ateliers pour se préparer au départ

Depuis trois ans, Pro Vélo propose des ateliers de préparation de voyages à vélo. Et l’engouement ne tarit pas: les séances attirent une cinquantaine de participants à chaque session. En attendant les prochains ateliers, voici quelques petits conseils avant votre départ.

Type de voyage

En matière de vacances à bicyclette, il existe autant de variantes que d’envies. Certains dormiront sous tente en camping sauvage, d’autres opteront pour passer la nuit à l’hôtel ou encore chez l’habitant. Pour ces derniers, il existe des sites spécifiquement destinés à la communauté des cyclonautes proposant des hébergements gratuits. C’est le cas par exemple de warmshower.org, velodach.ch ou encore cyclo-camping.international

Pour les moins aventuriers, il est possible de passer par une agence de voyages qui fournira les vélos, les itinéraires, réservera les hôtels et organisera même le transport des bagages!

Choisir son moyen de transport

VTT, vélo normal, couché ou électrique, tout dépend du périple entrepris et des goûts de chacun. Si vous partez quelques jours, n’importe quelle bécane fera l’affaire. En revanche, pour un long périple et si le budget le permet, il peut être utile d’acheter un bon vélo de voyage.

Notez également que si les modèles électriques peuvent être adéquats pour se déplacer en Europe, ils risquent d’être plus contraignants dans certaines régions en raison de la l’impératif de l’approvisionnement électrique.

Enfin, pour les périples lointains, il est conseillé de prendre du matériel en acier et non en aluminium. «Ce matériau est certes plus léger que l’acier, mais une fois cassé, il est impossible à réparer dans certains pays», glisse Claude Marthaler.

Matériel nécessaire

Un bon cadenas, un casque, des phares, une lampe frontale et un rétroviseur sont fortement conseillés.

En cas de voyage hors des sentiers battus, il est également nécessaire d’emporter un pneu de rechange, des chambres à air et du matériel tel que clés imbus, rustines, couteau suisse… Enfin, les spécialistes interrogés ont tous une nette préférence pour les selles en cuir, dures les premiers jours, mais qui prennent la forme du corps et évitent de transpirer.

Comment préparer son itinéraire?

Si certains continuent de parier sur les bonnes vieilles cartes routières, d’autres préfèrent les applications pour téléphone portable telles que mapme.com ou osmand.net qui, une fois téléchargées, permettent de préparer son itinéraire, même sans connexion Internet.

Comment s’entraîner?

Sur ce point, les habitués sont unanimes: aucun entraînement n’est nécessaire! Le corps s’habitue tout seul au fil du voyage. En revanche, il est recommandé de se familiariser avec son matériel et de rouler un peu avec son vélo chargé avant de partir.

Des livres pour s’inspirer

Les librairies regorgent d’ouvrages sur des périples à vélo. Quelques pistes:

«Manuel du voyage à vélo», collectif, Cyclo-camping international.

«Zen ou l’art de pédaler», Claude Marthaler, Éditions Olizane.

«Le chameau véloce gambade au Cambodge», Laurent Moutinot, Éditions Slatkine.

«Bicyclettres», Jean-Acier Danès, Éditions Seuil.

Écouter les récits des cyclonautes

Le café des voyageurs reçoit un cycliste de retour d’expédition chaque mois à l’arcade Pro Vélo Genève et occasionnellement à Lausanne. www.pro-velo-geneve.ch - www.pro-velo-lausanne.ch

Autre grand rendez-vous: le festivélo, qui se tiendra les 2, 3 et 4 novembre 2018 à Lausanne. www.festivelo.ch

Prochains ateliers de préparation au voyage à Genève:

le 13 juin au café agricole La Ritournelle, bd Carl-Vogt 49, à 18 h 45. Spécial femmes: le 21 juin à 18 h 45, Bibliothèque Filigrane, rue de la Servette 67

(24 heures)