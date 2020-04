Plan sexe et coronavirus

«Adepte de rencontres sur les applications, je me pose des questions sur la transmission du coronavirus lors des relations d’un soir.»

Annick, 21 ans

Réponse:

Bonne question au vu du contexte actuel. A l’heure où j’écris ce texte, nous pouvons encore sortir et faire des rencontres, mais ça ne sera peut-être pas le cas dans deux semaines. Penchons-nous sur votre question: sur le plan purement individuel, chaque personne a une limite de tolérance au risque qui lui est propre. Lors d’une rencontre suite à un match, il y a de grandes chances que ça se passe bien, mais à chacun d’évaluer la prise de risque inhérente au fait de donner rendez-vous à un inconnu: violence, harcèlement, agression sexuelle ou, simplement, acte sexuel qu’on pourrait regretter (grossesse, IST, VIH, etc.). Par rapport aux risques que vous prenez à chaque rencontre et relation d’un soir, le coronavirus peut sembler bien dérisoire, surtout si vous ne souffrez pas de maladie qui vous rendrait vulnérable.

Transgression et danger

En revanche, du point de vue de la santé publique, c’est différent. L’enjeu, aujourd’hui, est de ralentir la propagation afin de permettre aux hôpitaux de traiter les personnes vulnérables (âgées ou fragilisées par une maladie comme une condition pulmonaire, cardiaque notamment). Etant donné qu’il est recommandé de ne pas se serrer la main ou de se faire la bise, on peut imaginer ce qu’il en est d’un rapport sexuel qui implique moiteur, sueur, salive et toutes ces bonnes choses que je recommande souvent en temps normal. Une raison de diminuer les rencontres est précisément d’aider à calmer la progression du virus et ainsi de protéger vos grands-parents, vos voisins fragiles, vos collègues qui ont des proches vulnérables, etc.

En résumé, votre question est pertinente, même si je n’aime pas véhiculer un message qui pourrait paraître négatif ou empreint de peur en matière de sexualité. Il semblerait que la version française de Tinder mette en garde les utilisateurs, rappelant la réalité du coronavirus. Des personnes qui, justement, recherchent le danger, la transgression, vont peut-être y trouver une excitation supplémentaire et l’ambiance de fin du monde peut aussi favoriser l’envie de sensations ou d’émotions intenses. Malgré tout, prenez soin de vous et des personnes qui vous entourent.

Notre experte

Cette semaine, envoyez vos questions à Laurence Dispaux, laurence.dispaux@femina.ch, psychologue-psychothérapeute FSP, conseillère conjugale FRTSCC, sexologue clinicienne ASPSC.

Retrouvez plus de contenu Femina sur www.femina.ch