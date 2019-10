Quentin, 13 ans, survivant du cancer

Quentin, 13 ans, a survécu à un cancer de la moelle osseuse diagnostiqué en 2013. Après avoir bénéficié d’une transplantation de cellules souches, il vit depuis bientôt un an une période de trêve sans rechute ni complications, malgré les lourds traitements qu’il a dû subir. Pourtant, l’inquiétude ne connaît, elle, pas de répit. «J’ai toujours un peu peur que ça revienne», souffle-t-il, aux côtés de sa maman, Sabrina Dupont. Le jeune Vaudois de Moudon nous raconte son histoire, entre deux verres de Coca zéro.

«J’avais 7 ans et demi et je participais à un tournoi de balle prisonnière. Là où la balle en mousse m’avait touché, ça faisait des pétéchies (soit des petits points rouges). On est allé au CHUV pour les montrer.» S’ensuivent des analyses sanguines alarmantes, qui nécessitent des transfusions régulières de sang et de plaquettes. «Aux têtes louches que tiraient les médecins, j’ai commencé à stresser…» se souvient Quentin. Les HUG diagnostiquent un syndrome miélodyspasique, ou cancer de la moelle osseuse. Une greffe de cellules souches s’impose au plus vite. Les frères et sœurs sont testés, mais la compatibilité n’est pas suffisante. C’est grâce à une banque de données internationale recensant l’ADN de donneurs bénévoles qu’un Allemand est trouvé, quelques mois plus tard. «C’est très rare de trouver un donneur compatible, on est toujours très content quand le cas se présente», se souvient le docteur Marc Ansari (lire ci-dessous), qui a suivi le traitement de Quentin aux HUG.

Un donneur allemand grâce à une banque de données

La moelle osseuse du patient allemand est prélevée dans un bloc opératoire, tandis que Quentin subit la chimiothérapie nécessaire pour évacuer complètement sa propre moelle osseuse atteinte, afin de pouvoir accueillir la nouvelle. Un souvenir douloureux: «La chimio, c’est un liquide transmis par le bras et ça te brûle tout le corps, sauf la tête. Je ne pouvais plus manger.» Après la greffe, Quentin reste alité aux HUG pendant trois mois. Pendant six semaines, il est confiné dans une isolette, soit une chambre sous pression positive, conçue pour évacuer l’air et empêcher la formation de germes. Le contact avec les proches, revêtus de protections particulières, est limité. Séparés, ses parents alternent les visites et viennent à Genève un jour sur deux. «Je travaillais à 50%, j’ai pu m’arranger», se souvient sa mère.

«Pourquoi moi?»

De ces trois mois aux HUG, s’endormant chaque soir seul à 8 ans, Quentin garde en souvenir «le choc» de l’isolement. «L’injustice» aussi. «Pourquoi moi?» s’est-il répété de nombreuses fois, quand il ne jouait pas à «Mario Bros» sur la Wii de l’hôpital. «J’aurais dû sortir un peu avant Noël, mais Marc (ndlr: le docteur Ansari) m’a dit que je devais rester car ils avaient vu de nouveaux problèmes dans mes analyses. Je l’ai insulté», affirme-t-il, petit sourire en coin, au souvenir de sa rébellion enfantine. Le docteur Marc Ansari, s’il a oublié les insultes, garde un autre souvenir marquant de Quentin: «Il m’avait envoyé une carte chez moi juste avant Noël. Je n’étais pas à l’hôpital car j’étais malade. Il écrivait que je devais revenir tout de suite, car il avait besoin de moi, maintenant. Ça m’avait beaucoup touché.»

Malgré l’éradication des cellules cancéreuses, Quentin n’est pas au bout de ses peines. «J’ai fait une maladie du greffon contre l’hôte», se souvient-il. Il présente aussi des séquelles à la suite de la chimiothérapie et devient hypersensible au soleil. La peau de ses bras et de son visage se couvre de larges taches de rousseur, tandis que ses yeux doivent être couverts de lunettes protectrices pendant tout l’été. «La cortisone lui a fait prendre du poids et les traitements ont bloqué sa croissance. Ce n’était pas facile de faire face aux regards des gens et aux moqueries concernant les changements physiques de Quentin», se souvient Sabrina Dupont. Effectivement, la transplantation de cellules souches peut amener une croissance réduite – les hormones de croissance étant affectées – ou un surpoids plus important, explique Marc Ansari.

«Est-ce que c’est contagieux?»

«En début d’année, j’explique souvent à toute la classe que j’ai eu un cancer, c’est un peu une routine. J’aime bien, car les gens s’interrogent moins sur mon apparence.» Les questions de ses camarades qui reviennent le plus souvent? Si c’est contagieux et comment ça arrive. Il échange aussi fréquemment des messages avec un autre jeune atteint de la même maladie: «On n’a pas besoin de s’expliquer ce que veulent dire les termes médicaux, on sait tout de suite de quoi il s’agit», apprécie-t-il.

Ce qu’il se voit faire plus tard? «Vétérinaire», répond sa maman, tandis que lui hausse les épaules, l’air détaché, sous le poster d’un chiot noir ornant le mur de sa chambre. «Il est un peu éteint comparé à avant», s’inquiète sa mère. Peut-être ne s’agit-il là que du symptôme le plus naturel qui soit: celui de l’adolescent qui joue les braves devant ses parents… Quentin s’illuminera un peu plus tard en présentant ses chats: «Trois chatons, leur maman et un que l’on a adopté», sourit-il, caressant ses cinq félins, qui en redemandent.