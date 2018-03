Rien n’arrête le sanglier futé, même pas les tirs

Un étrange spectacle attend les génisses et les vaches qui monteront prochainement à l’alpage. En lieu et place d’un appétissant tapis verdoyant parsemé de petites fleurs, elles risquent fort de découvrir un chaos de mottes de terre retournées. Le coupable? Le, ou plutôt les sangliers. «C’est l’espèce sauvage qui connaît la plus forte expansion, en particulier depuis trois ans», constate Frédéric Hofmann, le chef de la section chasse, pêche et surveillance du Canton.

«Ils se sont aussi mis à manger des betteraves et on observe depuis peu une fertilité particulièrement élevée chez les laies»

Le problème, c’est que le «meilleur ami d’Obélix» s’adapte à tout ou presque: résistant, intelligent et omnivore, il fait tourner en bourrique ceux qui essaient de le maîtriser. Les sangliers broyards ou de la région du Creux-du-Van ont par exemple appris à jouer à saute-frontière pour échapper aux tirs les jours d’ouverture de chasse. Résultats, les cantons de Vaud, de Fribourg et de Neuchâtel coordonnent dés­ormais leurs plans de tirs. «Ils se sont aussi mis à manger des betteraves et on observe depuis peu une fertilité particulièrement élevée chez les laies: elles sont capables d’avoir des portées nombreuses à des poids toujours plus bas et, désormais, trois fois tous les deux ans.»

Chasse élargie

Face à cette explosion démographique porcine, aussi réjouissante qu’inquiétante suivant le point de vue duquel on se place, le Canton a pris des mesures. Les plages d’autorisation de tir ont été élargies, les tirs étant désormais autorisés même en période estivale, uniquement à l’aube et au crépuscule et en bordure des champs touchés. Le prix du permis de chasse a été réduit et la formation peut désormais être suivie en une seule année. Avec succès: en 2017, les chasseurs vaudois ont tiré 953 sangliers, soit 233 de plus que le précédent record datant de 2012. Et il faut y ajouter 180 bêtes prélevées – le terme officiel – par les gardes-faune, soit trois fois plus que la moyenne. Autant de bêtes qui, pour la petite histoire, sont vendues à 5 fr. le kilo généralement à des restaurateurs ou des agriculteurs.

Si ces chiffres sont impressionnants, ils restent pourtant bien modestes en comparaison avec ceux recensés dans le département français du Gard, deux fois plus grand que le canton de Vaud. Dans la région de Nîmes, lors de la saison de chasse 2016-2017 les nemrods gardois ont en effet tiré plus de… 40 000 sangliers (voir encadré).

Un nombre dont on est encore loin en terres vaudoises, mais dont on pourrait progressivement se rapprocher, puisque la campagne de tir record de l’an passé a, malgré cela, été insuffisante. «Les dégâts dans les cultures et désormais dans les prairies et pâturages sont toujours plus importants, constate Frédéric Hofmann. La situation nous préoccupe en prévision des montées à l’alpage des génisses et des vaches ce printemps.»

Dégâts jusqu’aux sommets

«La taille des surfaces touchées augmente de manière drastique et nous découvrons régulièrement de nouveaux dégâts dans des secteurs qui n’en avaient jamais connus jusque-là, confirme Bernard Stuby. Désormais, les sangliers montent jusqu’à 1500 m dans les Préalpes et jusque sur les crêtes du Jura. Et bien sûr, ils visent en premier les endroits les plus productifs.»

Le secrétaire de la Société vaudoise d’économie alpestre (SVEA) a donc organisé une table ronde le 7 mars dernier pour réunir tous les intervenants liés à la problématique. Mais, à part la chasse, il n’existe pas de solution simple et efficace. «Contrairement à un champ de maïs, il est quasi impossible de clôturer un pâturage.»

En montagne, les dégâts sont particulièrement douloureux pour les propriétaires des terrains, car contrairement à un champ de plaine, où il «suffit» de repréparer le sol et ressemer, un pâturage ne peut se remettre en état que manuellement. «Le travail consiste à remettre les mottes à leur place, ce qui prend beaucoup de temps, alors que la main-d’œuvre manque déjà pour les tâches courantes», explique Bernard Stuby. Lors de la table ronde, des pistes de coup de main aux éleveurs ont été évoquées, soit par des chasseurs volontaires et bénévoles, soit par des civilistes. «Mais les sangliers peuvent repasser la nuit suivante et tout est à recommencer», rappelle, d’expérience, le secrétaire de la SVEA. (24 heures)