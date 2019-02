Sexualité: «Et si je lui envoyais des sextos?»

Question «J’aimerais renforcer le désir dans mon couple. J’hésite à lui envoyer des messages érotiques. Mais je dois dire que je ne sais pas jusqu’où aller» Noëlle, 36 ans

Réponse: Le thème du désir est une question complexe, très souvent abordée par les personnes qui consultent un sexologue. Je vais donc limiter ma réflexion aux deux points suivants: l’utilisation de gestes érotiques comme préliminaire à la rencontre sexuelle, ainsi que la mise en scène et les ressentis associés.

Le désir peut être vu comme un mouvement, une dynamique qui tend vers l’objet désiré C’est une force qui pousse à partir à sa rencontre. Lorsque cet objet est très proche de soi, il n’y a plus de raison de le désirer: il est déjà là. Il s’agit alors de créer un espace qui favorise le désir et qui donne envie d’aller vers l’autre ou vers ce qui nous donne envie. Schématiquement, lors d’un rapport sexuel sur fond de désir, ce désir est dirigé vers votre partenaire ou vers l’acte sexuel lui-même. En effet, bon nombre de personnes ont des comportements sexuels parce que ceux-ci leur apportent une récompense: plaisir, intimité relationnelle, sécurité, etc.

Fantasmes et communication

En vous envoyant des messages érotiques, vous construisez à deux des fantasmes que vous pouvez investir et vivre ensuite. Cela peut nourrir un désir que vous serez ensuite libres de satisfaire dans la rencontre.

Ensuite vient la question des limites. Jusqu’où aller dans ces jeux de séduction? L’une des composantes fréquentes de l’érotisme est le goût de l’interdit, une volonté de jouer avec les limites. Quand vous vous aventurez dans cette zone, il est normal de s’interroger sur ce qui est confortable et ce qui ne l’est pas.

Dès lors, avancez pas à pas et respectez votre sentiment de sécurité. Dans ce jeu, vous pourriez également être amenée à vous dévoiler, vous et vos fantasmes. Beaucoup craignent de le faire de peur d’être jugés négativement ou de se sentir ridicule. A nouveau, il s’agit d’avancer doucement et de favoriser la communication: si vous partagez vos fantasmes, partagez également ce que cela vous fait de le dire!

NOTRE EXPERT

Cette semaine envoyez vos questions à Nicolas Leuba, psychologue, psychothérapeute FSP, thérapeute de couple, spécialiste en sexologie SSS: nicolas.leuba@femina.ch

CE QUI SE PASSE SOUS LA COUETTE



PAR NICOLAS POINSOT



SOBRIQUETS Les surnoms donnés par les amoureux à leur moitié sont de moins en moins empruntés à la zoologie. Tel est le constat d’un sondage YouGov commandé par la marque de chocolat Mon Chéri. On apprend ainsi que dans la liste des petits noms qualifiant Monsieur ou Madame, mon cœur arrive en tête, utilisé par 39% des Loulous et 45% des Chouchous. Viennent ensuite mon amour puis mon bébé, ce dernier étant plébiscité par seulement 11% des partenaires. Lapin, chaton ou encore poussin, eux, séduisent juste quelques pour-cent des interrogés.



LE X TOURNE La Mother I’d Like to Fuck est-elle passée de mode? Les stats PornHub, publiés fin janvier, révèlent que la première recherche des internautes hommes sur la plateforme en 2018 a été Japonaise, alors que c’était MILF en 2017. Les femmes, elles, privilégient toujours lesbiennes.

