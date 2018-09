Sexualité: «J'aimerais tenter l'échangisme»

«Je souhaite réaliser mon fantasme d’échangisme avec ma partenaire. Je ne suis pas sûr de la manière d’aborder le sujet avec elle.»

Pierre, 46 ans

Réponse:

Echangisme, polyamour, ouverture du couple, ces formes d’érotisme jouent avec la limite de l’habituelle norme de l’exclusivité conjugale. La fidélité va de soi et a souvent pour fonction de sécuriser affectivement le périmètre de la relation. «Si tu ne vas pas voir ailleurs, je reste ton Unique!» Cette règle est probablement l’une de celles qui sont le plus fréquemment transgressées, dans la réalité ou les fantasmes. Nombreux sont en effet les individus qui aimeraient aller voir ce qui se passe de l’autre côté de cette barrière. Tout d’abord, demandez-vous sérieusement si cette idée vous plairait dans la réalité. Le fantasme est une chose, le passage à l’acte en est une autre. Si votre désir est flou, interrogez-vous sur ce que vous chercheriez à vivre au travers de cet acte. Si, au contraire, vous êtes au clair, abordez franchement cette envie avec votre compagne. Utilisez un langage simple et décrivez ce qui vous plairait de vivre avec elle. Où, comment, avec qui. Expliquez-lui ce qui vous importe et le sens que cela a pour vous. Ce faisant, vous l’aiderez à comprendre votre projet.

Si elle se montre ouverte, imaginez ensemble le cadre qui vous permettrait de vivre cette expérience en sécurité. Quels sont vos besoins? Quelles sont vos limites? Faites en sorte que votre couple vive cette aventure ensemble. Si, au contraire, votre partenaire s’avère réticente, tentez de comprendre ce qui la retient. Parfois, les obstacles peuvent être contournés. Si elle est catégorique, vous aurez à vous positionner personnellement: ce fantasme doit-il vraiment être réalisé?

NOTRE EXPERT

Cette semaine envoyez vos questions à Nicolas Leuba, psychologue, psychothérapeute FSP, thérapeute de couple, spécialiste en sexologie SSS: nicolas.leuba@femina.ch

(Femina)