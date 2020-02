Sexualité: «La jalousie, ennemie ou alliée?»

«Dans quelle mesure la jalousie est-elle universelle et inévitable? D’un côté je la trouve pénible à gérer (chez moi et chez l’autre), d’un autre, je la vois comme une preuve d’amour. Peut-on, doit-on en venir à bout?»

Melissa, 30 ans

La réponse:

Votre question reflète bien des débats, au sein des couples, bien sûr, mais aussi entre professionnels de la sexualité et de la relation. Les adeptes du polyamour, du libertinage, etc. assurent qu’on peut aimer sans ressentir de jalousie et donnent des conseils pour s’en débarrasser. Les psychologues, eux, considèrent généralement cette émotion comme un signal d’alarme ou le signe d’un besoin (par exemple, de protéger le lien affectif ). Les thérapeutes de couple proposent encore une autre perspective, basée sur la fonction de la jalousie et sa manifestation dans la dynamique du couple.

C’est peut-être le comportement de jalouse excessive, et non l’émotion, qui vous semble pénible à vivre ou à supporter: surveillance, questions récurrentes, méfiance, restriction des contacts, etc., une attitude qui ne relève pas de l’amour, mais de la possessivité, de l’emprise, de la paranoïa ou simplement d’un manque de confiance en soi. Tout ceci n’est pas une preuve d’affection et constitue souvent un sujet de désaccord et de crise conjugale.

Faire la place à chaque émotion

Certains tiennent à transcender la jalousie dans la relation en raison de leur définition d’un idéal identitaire. Par exemple, un couple peut aspirer à une union libre ou libertine. Il se peut aussi que le fait d’imaginer l’être aimé avec un ou une autre, de partager ses confidences, ses récits, de le lui permettre, soit une source d’excitation sexuelle. Parfois, il est possible de constituer ainsi une complicité de couple; malheureusement, dans d’autres cas, une des deux personnes en souffre passivement: sentiment d’impuissance, renoncement face aux comportements qui suscitent de la tristesse, retrait émotionnel et détachement.

Entre ces deux extrêmes, d’autres couples cherchent à protéger à la fois le lien et la liberté fondamentale de chacun en maintenant une fidélité créative et en offrant leur confiance pour autant qu’elle ne soit pas trahie. Ils discutent de ce qui constitue la loyauté pour eux, ils communiquent et déterminent ce qui appartient au couple, ce qui doit être transparent, ce qui reste dans le jardin secret… et donnent ce qu’ils estiment être sa juste place à chaque émotion, y compris la jalousie.

