Sexualité: Sauver le couple après une infidélité

En bref, ce qui se passe sous la couette

par Nicolas Poinsot



CIEL MON DÉO L’érotisme convoque les cinq sens… et c’est parfois un problème. Selon une enquête réalisée par l’institut de sondage YouGov, en effet, près de la moitié des personnes en couple ont déjà perçu l’odeur corporelle de leur partenaire comme un tue-l’amour. Le côté boule puante sur pattes de Chouchou ou Loulou incommoderait même régulièrement un(e) sondé(e) sur cinq. A cause de cette désagréable stimulation olfactive, les amoureux sont moins olé olé au lit: 60% déclarent qu’ils s’adonneraient davantage au sexe oral si leur moitié se lavait plus souvent…



RÉHABILITATION Dans leur ouvrage La mécanique sexuelle des hommes, les sexologues Catherine Solano et Pascal de Sutter cassent un mythe: non, les éjaculateurs précoces ne sont pas de mauvais amants. Au contraire. Leur problème les rendrait plus imaginatifs et attentifs au plaisir de l’autre.