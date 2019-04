Sexualité: apprivoiser l'éjaculation féminine

Question: «Depuis mon accouchement par voie basse, j’urine quand j’ai un orgasme par pénétration. Mon ami me dit que c’est en lien avec mon plaisir. Cela me dérange.» Floriane, 22 ans

Réponse: Bien qu’il soit probable que ce que vous décriviez là soit l’éjaculation féminine, consultez votre gynécologue pour vous assurer qu’il n’y ait pas un problème somatique lié à cet accouchement. Aujourd’hui, nous commençons à mieux connaître le phénomène de l’éjaculation des femmes. En effet, certaines (la plupart en fait) sont capables d’émettre une quantité de liquide variable. Cette éjaculation peut ou non être associée à un orgasme. Il s’agit d’un liquide qui provient de glandes autour de l’urètre. Lorsque des chercheurs ont analysé cet éjaculat, ils ont observé que ce n’était pas de l’urine. Rassurez-vous donc.

Questionnements



Ce phénomène étant encore méconnu, de nombreuses femmes qui l’expérimentent se sentent dérangées et ont une mauvaise image d’elles-mêmes, car elles pensent comme vous qu’il s’agit de pertes urinaires. Admettons que vous ayez la chance de vivre une éjaculation; demandez-vous pourquoi cela vous dérange. Quelle représentation avez-vous de ce qui se passe? Si les pensées qui émergent de ces questionnements sont négatives, tentez alors de les modifier afin de profiter de ces expériences érotiques. Au fond, est-ce agréable? Il existe des centres spécialisés dans lesquels des sexologues accompagnent des femmes dans la découverte de leur corps et de ses réactions. Ces accompagnements permettent souvent de s’apaiser face aux expériences sexuelles qui nous surprennent et qui ont besoin de temps pour être intégrées sereinement. Si cette démarche vous intéresse, n’hésitez pas à contacter ces structures, seule ou en couple, afin d’accepter davantage vos particularités érotiques et sexuelles.

NOTRE EXPERT

Cette semaine envoyez vos questions à Nicolas Leuba, psychologue, psychothérapeute FSP, thérapeute de couple, spécialiste en sexologie SSS: nicolas.leuba@femina.ch

CE QUI SE PASSE SOUS LA COUETTE



PAR NICOLAS POINSOT



SOUS LES JUPESLa vie n’est plus un long fleuve tranquille pour les voyeurs sévissant en Grande-Bretagne. L’upskirting, le fait de photographier ou filmer à son insu l’intimité d’une femme sous ses vêtements, est désormais pénalement répréhensible et passible de deux ans de prison en Angleterre et au Pays de Galles avec l’entrée en vigueur du Voyeurism (Offences) Act 2019. L’été dernier, la libérale-démocrate Wera Hobhouse avait déposé une initiative parlementaire en vue d’interdire cette pratique en hausse. L’Ecosse disposait déjà d’une loi spécifique. Seule l’Irlande du Nord reste sans législation en la matière.

BINGE WATCHING Le «Netflix du porno» est disponible depuis début avril. Créé par la militante LGBT Bree Mills, Adult Time propose 50 000 films pour un abonnement mensuel d’environ 20 fr. En plus d’assurer un revenu décent aux acteurs, le concept entend rendre plus visibles les catégories gay et trans.

