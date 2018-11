Sexualité: être une femme libre, c'est quoi?

«Depuis toujours, je peine à savoir comment me sentir femme. Non pas que je me sente garçon, loin de là, mais j’ai l’impression qu’une femme doit être à la fois élégante et sexy, aimer cuisiner, avoir des enfants et, au lit, ressembler aux actrices de porno. Lorsque mon ami me conseille de regarder ces films pour m’en inspirer, je les trouve vulgaires et ma réaction immédiate est: «Ça, ce n’est pas moi!» Pourtant j’aimerais me sentir plus libérée.»

Candice, 30 ans

Réponse:

Magnifique! Vous allez donc partir à la recherche de votre féminité en faisant autant que possible table rase des préjugés. Oublions la perfection esthétique, les normes telles que maternité ou talents culinaires; la question est: «Quelle femme êtes-vous et quelles facettes de cette femme avez-vous soif d’explorer?» Si vous passez en revue votre journée, à quels moments vous sentez-vous femme et heureuse de l’être? Lors du maquillage du matin, lors des regards posés sur vous au supermarché, lors de mises en évidence de vos compétences professionnelles ou sociales, lors de sensations corporelles au cours de zumba, lors d’une séance de méditation? Lors de l’auto-érotisme ou dans l’intimité sexuelle avec votre partenaire? Les femmes qui consultent décrivent des origines très diverses à leur sentiment de féminité: parfois lorsqu’elles se sentent accueillantes, ou désirées, ou lorsqu’elles assument leur propre désir… mettez l’accent sur votre ressenti, afin d’éviter la comparaison avec les modèles donnés par autrui.

Trouvez votre Coralie!

J’entends aussi que vous ne vous identifiez guère aux actrices du porno; peu de femmes s’y retrouvent, même si les images peuvent être excitantes. Par contre, vous pouvez vous interroger sur la dimension coquine qui vit en vous et qui aimerait s’exprimer. Soyez curieuse, donnez un prénom à «la Coralie qui est en vous», comme j’aime à l’appeler! Car je pense que nous avons toutes en nous – plus ou moins profondément enfouie – une femme libre, désirante, imaginative, créative, qui crie, rit et pleure sans se cacher. Mettez-la en lumière, ne serait-ce que quand vous êtes seule ou en voyage, loin des interactions habituelles. Faites connaissance avec elle, observez ce qui la fait vibrer et ce qu’elle a envie de dire d’une voix plus forte. Intégrez-la dans votre idée de vous; elle mérite d’être adoptée, comme toutes vos facettes.

NOTRE EXPERTE

Cette semaine, envoyez vos questions à Laurence Dispaux, psychologue-psychothérapeute FSP, conseillère conjugale FRTSCC, sexologue clinicienne ASPSC: laurence. dispaux@femina.ch

Ce qui se passe sous la couette



Par Nicolas Poinsot

BARRIÈRE Et si retrouver un peu de jeunesse avait un prix? Selon une étude de l’Université de Cardiff, les femmes ayant reçu un traitement de chirurgie esthétique au botox expérimentent moins d’orgasmes qu’avant l’opération. En cause? Des zones érogènes, comme les lèvres, perdraient en sensation.



ADIEU(X) Recoucher avec un(e) ex n’est pas forcément un obstacle au processus de deuil postrupture. C’est le constat de chercheurs du Michigan, aux USA, qui soulignent que ce genre de dérapage peut même aider à passer à autre chose. Mais si l’on cherche à récupérer l’ex, là, c’est plus compliqué…



TOI, MOI ET MOI Bonne nouvelle pour toutes les personnes au tempérament indépendant: l’égoïsme paie en amour. Ne pas toujours satisfaire les attentes de son partenaire et agir selon ses envies serait en effet bénéfique pour la relation de couple, note une étude publiée dans la revue EurekAlert.

