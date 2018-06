Sexualité: l'hypnose au secours de l'impuissance

«Je souffre de dysfonction érectile et on m’a parlé d’un traitement par l’hypnose. Je me demande si cela peut m’aider?»

Didier, 43 ans

Réponse:

Est-ce que l’hypnose peut vous aider? Tout dépend de vos attentes. Dans un premier temps, il faut clarifier si votre problématique sexuelle est causée ou maintenue par des facteurs biologiques. Si c’est le cas, des traitements urologiques, somatiques et médicamenteux doivent être considérés. Si vous n’avez pas obtenu l’avis d’un spécialiste en sexologie ou de votre médecin traitant, commencez par là.

Ensuite, il existe différentes pistes de prise en charge du point de vue sexologique. L’hypnose est l’une d’elles. Bien qu’il existe peu de recherches sérieuses sur l’application de ce traitement en sexologie, les praticiens reconnaissent son efficacité.

Diminuer l’anxiété

L’hypnose est un traitement qui consiste à développer un état de conscience modifiée ou plus exactement augmentée. Dans la transe, l’individu voyage à l’intérieur de lui-même et a accès à une part souvent bridée de sa créativité. Avec l’aide de l’hypnothérapeute, nous explorons les causes possibles de la dysfonction afin d’établir des pistes de solution. L’une d’entre elles consiste à traiter l’angoisse de performance et la peur de l’échec qui accompagne très fréquemment l’homme en souffrance. «Vais-je y arriver?» «Est-ce que mon érection ne va pas encore tomber?» Ces questions et le stress qui y est associé coupent l’excitation. Grâce à l’hypnose, nous allons diminuer l’anxiété et trouver des voies pour se reconnecter au plaisir érotique.

Il est important de s’adresser à un hypnothérapeute possédant de solides connaissances en sexologie afin qu’il puisse encadrer efficacement votre suivi. Gardez également à l’esprit que, comme toute sexothérapie, l’hypnose n’est pas une baguette magique et exige que vous soyez actif dans votre guérison. Il vous faudra développer de nouvelles compétences, comme l’autohypnose, pour dépasser le blocage et devenir plus libre dans votre sexualité.

Notre expert

Cette semaine envoyez vos questions à Nicolas Leuba, psychologue, psychothérapeute FSP, thérapeute de couple, spécialiste en sexologie SSS: nicolas.leuba@femina.ch

Retrouvez plus de contenu Femina sur www.femina.ch (Femina)