Sexualité: masturbation en question

«On me dit qu’il est indispensable de se masturber mais, pour moi, la sexualité se fait à deux, d’autant plus lorsqu’on est en couple. J’ai de la peine à imaginer prendre du temps et du plaisir seule, j’aurais un peu l’impression de trahir mon compagnon. Suis-je anormale?»

Angela, 23 ans

Réponse:

Qu’on s’y adonne ou pas, l’autoérotisme – notamment féminin – est une source inépuisable de culpabilisation. Celle-ci prend source dans la culture, la religion, l’éducation, voire un contrat de couple fixant les limites de l’infidélité. La perspective historique même doit être considérée. Ainsi, souvenez-vous de notre ancêtre en médecine, le Lausannois Auguste Tissot qui, en 1760, liait masturbation compulsive et mort rapide.

Je ne parlerai ni de ce qui est normal ni de ce qui est indispensable, mais plutôt des bénéfices de connaître son corps, ses besoins, son imaginaire érotique. Pour la plupart, cette exploration est plus facile à faire seule, sans enjeu relationnel du type: Que pense-t-il de moi, que devrais-je faire ou ressentir? Suis-je trop ceci, pas assez cela?… Néanmoins, certaines femmes, comme vous peut-être, réservent leur sexualité à la sphère du couple. Certaines considèrent la présence du conjoint comme une permission pour se lâcher.

Elargir les possibles

Si, un jour ou une nuit, vous décidez de remettre au goût du jour une pratique dont vous profitiez peut-être à l’adolescence ou avant d’être en couple, voici quelques conseils. Prenez votre temps, observez comment moduler votre excitation, explorez votre imaginaire, car connaître vos pensées érotiques vous permettra d’enrichir vos jeux à deux. Enfin, une fois que vous aurez renoué avec ces vieilles habitudes, sortez de votre zone de confort. Variez la position, les mouvements du bassin, les contractions musculaires, les pensées érotiques, les parties du corps caressées, le rythme des stimulations…

Vous élargirez ainsi les possibles et votre corps sera d’autant plus réceptif aux futurs jeux amoureux à deux!

Ce qui se passe sous la couette



par Nicolas Poinsot

FORMATER Outre la lobotomie, il existe une méthode scientifique pour oublier un ex, selon des chercheurs de l’Université du Missouri. D’abord, dévaloriser mentalement son ex. Ensuite, acter la réalité du sentiment éprouvé et, enfin, penser à des choses positives sans lien avec l’autre. Réaliste?



HEURES SUP Quels sont les métiers les plus à risque en matière d’infidélité? Le site de rencontre extraconjugale Ashley Madison y répond via un sondage. Donc, si votre moitié est un homme – trader ou informaticien – ou bien une femme prof, médecin ou infirmière, ouvrez l’œil. Ce sont les chiffres qui le disent.



JUGEMENT AU PIF Beaucoup de femmes apprécient le cunnilingus mais n’osent pas le demander à leur partenaire. Une société pense pouvoir y remédier en proposant des culottes parfumées, qui atténuent les odeurs corporelles, comme le rapporte le site d’Elle. Etait-ce là le cœur du problème?

