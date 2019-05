Son poids éteint la libido de mon amie

Question: «Ma compagne met en lien son manque actuel de désir sexuel et son surpoids (elle souffre d’obésité). Est-ce possible que cela ait un tel impact?» José, 32 ans

Réponse: Et si vous envisagiez la situation globalement, en incluant tout le vécu de votre compagne, dans ses interactions quotidiennes et en elle-même? On peut imaginer les regards désapprobateurs qu’elle ressent de la part des personnes qu’elle croise. Même sans malveillance, les gens lui renvoient un aspect d’elle-même qu’elle n’aime pas, que ce soit son image purement esthétique, son rapport à l’alimentation, son contrôle elle-même, son hygiène de vie, etc.

Il y a des chances qu’une partie importante de sa journée soit focalisée sur ce problème et sur les émotions qui y sont peut-être associées (gêne ou honte, colère, tristesse, sentiment d’impuissance). Dans bien des cas, la personne va s’éloigner de son corps, investissant d’autres parties plus valorisantes de sa vie. Elle ne dialogue plus avec ses sensations; c’est comme si elle n’habitait plus son enveloppe charnelle.

Ré-apprivoiser les sens



Tout comme, peut-être, la sensation de satiété, l’excitation sexuelle se brouille avec d’autres sensations dans une espèce de brouhaha non codifié que la personne renonce à gérer. Elle ne sait tout simplement plus quand elle a envie ou non, de quoi elle a envie ou besoin. A terme, elle nourrit de moins en moins son imaginaire érotique, confrontée à la difficulté de s’identifier aux images qu’elle pouvait trouver excitantes.

Ensuite, regardons le vécu sexuel: mouvements entravés, fatigue dans certaines positions, moins d’endurance, essoufflement, honte d’être vue nue, pensées autocritiques ne favorisant pas le plaisir… tout contribue à l’évitement de son propre désir.

Sans savoir comment s’est mise en place la prise de poids de votre compagne, il est difficile de donner des conseils. Certaines ont inconsciemment pris du poids pour se protéger de la confrontation à la vie affective et/ou sexuelle; d’autres ont simplement pris de mauvaises habitudes alimentaires pour gérer des émotions douloureuses; d’autres encore subissent l’impact de conditions médicales, etc. Il me semble utile de retrouver une intimité physique qui lui permette de réapprivoiser ses sensations en mettant de côté son image, par exemple en tamisant les lumières ou en se dissimulant sous une nuisette en soie. Je connais assez de personnes obèses et sexuellement épanouies pour y croire. Si elle peut porter son attention sur le lien émotionnel et érotique entre vous deux, et sur le plaisir sensoriel que vous vous procurez mutuellement, j’espère que ces contacts deviendront réparateurs.

NOTRE EXPERTE

Cette semaine, envoyez vos questions à Laurence Dispaux, psychologue-psychothérapeute FSP, conseillère conjugale FRTSCC, sexologue clinicienne ASPSC: laurence. dispaux@femina.ch

CE QUI SE PASSE SOUS LA COUETTE



PAR NICOLAS POINSOT



DRAGUE EN ATTENTE Facebook Dating, le service de rencontre du réseau social de Mark Zuckerberg, se fait toujours attendre dans nos contrées. Alors que l’annonce de son lancement date de l’automne dernier déjà, seule une vingtaine de pays (quasi tous dans l’hémisphère Sud) y ont accès. En ce qui concerne le moment de l’activation du service en Europe ou aux USA, c’est le mystère complet. Facebook a néanmoins mis en œuvre Secret Crush, une fonction qui permet de rapprocher des contacts ayant une attirance réciproque. En Suisse, les amoureux qui s’ignorent doivent donc patienter.

CANAPÉ CUIR A ceux qui ont gardé de 50 nuances de Grey un certain goût pour le BDSM: ralliez au plus vite votre salon pour binge-watcher la série Bonding, sur Netflix. Maîtresse May et Carter, étudiants et dominateurs à leurs heures perdues, y exorcisent leurs démons existentiels par la cravache.

Retrouvez d'autres articles sur la vie de couple et la sexualité sur www.femina.ch

(24 Heures)