Treize belles plantes pour les mecs

Eh bien non, ces belles plantes ne sont pas celles que vous croyez. Elles portent des feuilles ou des piquants à la place d'une chevelure soyeuse et des tiges au lieu de jambes interminables. Mais elles ont l'avantage, dixit Fleurop qui les lance sur le marché sous le nom de Männerpflanze, d'être faciles d'entretien!

Des graines de clichés en pot

Le spécialiste du monde végétal a lancé sa nouvelle marque en plantant tous les clichés dans treize pots distincts et en les arrosant d'un marketing très peu surprenant, voire carrément vexant, et ce pour les deux sexes. Côté iconographique, on retrouve des tatouages, des barbes et un bar, des cache-pots brut en béton et un logo à moustache. Niveau texte, les hommes sont «cool, sensibles et insouciants». Et bien évidemment ils n'ont pas la main verte, bien qu'ils adorent les végétaux.

Les femmes apprécieront

Les plantes lancées par Fleurop - que l'on peut adopter dans 111 points de vente listés sur le site - sont donc faciles d'entretien, mais pour les rendre intéressantes, il leur a été donné des noms et des traits de caractère. Elles sont «coquines, sexy et distinctives». Mieux encore, le communiqué dit que ces nouveaux compagnons «ne boudent jamais, n'ont rien contre les émissions sportives à la télévision, ne veulent pas toujours parler et ne posent pas de questions désagréables tard le soir quand on rentre chez soi après une bonne soirée.» (24 heures)