«À part Federer, j'ignorais tout de la Suisse»

En septembre 2008, j’ai débarqué à Bristol. Après un bachelor en anglais à l’Université de Rennes, j’avais choisi l’Angleterre pour me former en tant qu’assistante de langue, durant un an. Je ne connaissais personne dans cette ville. Si bien que, lorsque ma tutrice m’a annoncé qu’une soirée était organisée pour réunir tous les assistants en poste, j’ai sauté sur l’occasion.

Sur le flyer, l’itinéraire restait approximatif. Manque de bol, je suis tombée sur un chauffeur de bus qui en était à son premier jour de travail. C’est ainsi que j’ai découvert qu’un tel véhicule pouvait effectuer une marche arrière! Après bien des épreuves, j’ai fini par arriver au bon endroit.

Une «morse», vraiment?

Au moment de passer à table, je me suis retrouvée assise à côté de Vincent. Je me rappelle qu’après la soirée, il avait patienté avec moi le temps que je commande une crêpe (évidemment, je suis Bretonne!). Le lendemain, il m’écrit un message: «Ça te dit d’aller manger une morse?» Je n’ai pas compris, j’étais confrontée à mon premier mot suisse! Je lui ai répondu: «Si tu veux, mais je ne vois pas ce que c’est…» Au bout d’une semaine, on était ensemble. On n’aurait pu ne jamais se croiser, car on travaillait dans des coins totalement opposés. Et là, on ne se quittait plus. En février, il est venu rendre visite à ma famille, à Saint-Malo. Le sacrifice ultime pour un Valaisan: il n’a pas fêté Carnaval pour passer du temps «avec une Française». Certains de ses amis n’ont pas compris.

De retour d’Angleterre, nous avons passé tout l’été ensemble. A la rentrée, je débutais un master en traduction à Paris, lui poursuivait son cursus à Lausanne. Toutes les trois semaines, l’un ou l’autre prenait le TGV. C’était frustrant, car dès qu’on se retrouvait le vendredi, un décompte s’enclenchait dans ma tête: «Ça y est, il ne reste plus que 47 heures.» Je n’aimais pas ces études, c’est ainsi que j’en suis venue à postuler pour un master en journalisme à Neuchâtel. J’avoue, je l’ai aussi choisi pour Vincent, mais ça m’allait bien de quitter la France, de tenter quelque chose de nouveau. Une fois de plus, je débarquais dans un lieu où je ne connaissais personne.

C’est ce que beaucoup de Romands reprochent aux Français. Vous connaissez notre histoire, notre culture, vous regardez nos chaînes de télévision et, malheureusement, le contraire n’est pas réciproque.

Désormais, nous construisons notre vie en Suisse. Je me souviens encore de la sensation lorsque j’ai vu nos deux noms côte à côte sur la boîte aux lettres: enfin! Nous nous sommes mariés en Valais et en Bretagne, nos deux enfants sont nés à Lausanne, notre ville adorée. Et je n’imagine pas vivre ailleurs. Le plus difficile? L’éloignement de ma famille. Ça me serre le cœur pour mes enfants également, ils ont moins de contact avec leurs cousins.

Dans un sens, Vincent aussi s’est expatrié, il a quitté le Valais. Lorsqu’il passe par Sion, on lui demande souvent: «Quand est-ce que tu rentres?» Apprivoiser ses amis, sa famille, n’a pas toujours été facile. Les mentalités sont parfois fermées. Lorsque j’ai débarqué, je ne connaissais rien de la Suisse, mis à part Federer. Je ne pouvais même pas citer la capitale. C’est ce que beaucoup de Romands reprochent aux Français. Vous connaissez notre histoire, notre culture, vous regardez nos chaînes de télévision et, malheureusement, le contraire n’est pas réciproque.

Saint-Malo et le Valais se ressemblent

Mes enfants sont plus Suisses que Français, c’est sûr. Maxime, l’aîné, parle de bavette, de lolette et de jaquette, ça me fait sourire. Je le reprends souvent en lui disant: «Non Maxime, tu utilises une serviette, tu as besoin de ta tétine et tu mets ton gilet!» Saint-Malo et le Valais se ressemblent finalement, on a la même mentalité. On est chacun très fier de notre région et on aime bien faire la fête! Vincent est tombé amoureux de ce coin de France et il le connaît même mieux que moi. C’est vexant, c’est moi qui dois désormais lui demander: «Dis, un jour, tu m’emmèneras à Ouessant?»

À lire également sur Femina.ch