À Bottens, on se frotte chaque jour au naturel, sans aucun artifice

Isabelle Terrapon, 49 ans, en connaît un rayon sur le savon et en parle avec passion. Après des études de droit, puis vingt ans dans le domaine des assurances, elle décide en 2018 de tout quitter pour entamer une formation professionnelle en savonnerie artisanale, en France, dont elle sort diplômée l’année passée. «Ma mère, Hélène Terrapon-Bavaud, première femme à voter en Suisse le 1er mai 1959, est morte d’un cancer en 2008, évoque-t-elle en revenant sur son parcours. Je me suis alors posé beaucoup de questions sur les produits qu’on ingurgite. Du côté des cosmétiques, le savon m’a particulièrement intéressée. On l’utilise quotidiennement, mais au fond, on le connaît très peu. C’est pour moi un symbole très fort qui nous accompagne dès la naissance, jusqu’à la mort, au moment de laver le corps avant l’enterrement.» Et de rajouter: «Depuis plus de 5000 ans, les êtres humains s’en servent. Mais traditionnellement, on a plutôt utilisé des huiles de mauvaise qualité et chauffées à très haute température, et qui ne sont plus consommables. C’est le cas du savon de Marseille ou d’Alep. Ces procédés, moins chers, ont tendance à assécher énormément la peau.»

Le bloc est divisé en quatorze parties grâce à des cordes de guitare.

Installée dans un laboratoire situé à Bottens, au rez-de-chaussée de la maison familiale dans laquelle elle réside toujours avec son père Raymond, 85 ans, Isabelle Terrapon a créé une gamme de produits prioritairement à base d’huiles suisses ou européennes, s’inspirant d’une technique développée il y a une vingtaine d’années aux États-Unis, et qui permet de limiter l’utilisation de soude. Cette dernière étant aussi grandement responsable de la sensation de tiraillement de la peau après la douche.

En osmose avec la peau

C’est la saponification à froid. «J’utilise uniquement des huiles de bonne qualité, de tournesol, suisse, ou d’olive issue de l’Europe, donc consommables, et je ne les chauffe qu’à 35 degrés!» Mélangées à de la graisse de coco afin d’obtenir un savon solide, la spécialiste explique que cette technique permet de limiter l’utilisation de soude, tout en conservant davantage de glycérine. «Pendant la douche, cette dernière va nourrir naturellement la peau et rester en fine couche sur tout le corps, même après le séchage. Le derme restera ainsi beaucoup mieux hydraté.»

La professionnelle, qui a jusqu’ici élaboré trois types de savons (lire encadré), a souhaité concevoir ses recettes sans parfums, ni colorants artificiels, afin d’exclure tout produit allergène ou cancérigène. «Aujourd’hui les gens ont pris l’habitude, lorsqu’ils se lavent, d’avoir une senteur ou une couleur particulière. Traditionnellement on parfume le savon, pour masquer l’odeur de la graisse animale, avec des formules synthétiques ou des huiles essentielles. Le problème c’est que ces ajouts peuvent dans certains cas être dangereux pour la santé. L’avantage de la graisse de coco, c’est qu’elle ne laisse aucune odeur.» Pareil pour les colorants, Isabelle Terrapon n’utilise dans ces produits que les cadeaux de Dame Nature, toujours comestibles, comme le cacao ou le charbon. L’exercice va jusqu’à l’emballage des savons, puisqu’ils sont protégés par un papier alimentaire, sur lequel toute l’identité visuelle apparaît avec de l’encre végétale.

La passionnée fabrique trois savons pour trois types de peau

«Durant ma formation, je me suis rendu compte que, souvent, même l’artisanat veut imiter l’industrie, se désole enfin Isabelle Terrapon. En proposant des produits bourrés d’artifices! Il faudrait que les gens changent leurs habitudes et qu’ils comprennent que la terre qui nous entoure peut à la fois nous nourrir, mais aussi nous laver. Elle détient vraiment tout le nécessaire.»

www.lebouvreuil.ch