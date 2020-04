Le Covid-19 n’atteint pas la ferveur des fidèles

Cette période de début de printemps marque un temps important des calendriers chrétien, juif ou musulman. Nous avons demandé à une figure emblématique et vaudoise de chacune des trois religions de nous expliquer comment les célébrations s’organisent malgré la crise et dans le respect des directives fédérales et cantonales.

Mémoire collective

«Nous avions déjà décidé d’annuler les célébrations de Pourim, le 10 mars dernier, en raison du grand nombre de personnes âgées qui se trouvent dans notre communauté, apprend le rabbin Eliezer Shai di Martino, des Israélites de Lausanne et du canton de Vaud. Pessa’h (ndlr: la Pâques juive), c’est la fête la plus importante du judaïsme et pas seulement du point de vue religieux: c’est celle qui unit tous les juifs, c’est notre mémoire collective de la sortie de l’esclavage d’Egypte.»

Pour les Israélites, les célébrations ont commencé mercredi soir. «La tradition veut qu’on re-dramatise la nuit de la sortie d’Egypte durant cette première soirée. Cette commémoration est très intense pour les familles, puisque l’accent est mis sur la transmission par les plus anciens aux plus jeunes de ce moment marquant de notre Histoire.»

Situation inédite

Mais cette année, pour protéger les plus vulnérables, les aînés n’ont pas pu côtoyer les jeunes. Ce qui bouleverse de façon inédite ce moment de communion. «Probablement que la dernière fois que les familles ont été empêchées de se rassembler pour Pessa’h, c’était lors de la seconde guerre mondiale, regrette le rabbin. Il faut essayer de trouver des alternatives, en envoyant par exemple des photos aux grands-parents, pour qu’ils puissent les regarder le moment venu. Il faut redoubler de petites attentions pour que les personnes âgées puissent vivre cette fête le plus joyeusement possible malgré les circonstances.»

«Je donne des cours en ligne avec zoom ou skype trois fois par semaine, sur la bible, les lois et la philosophie autour de Pessa’h. Ça permet de préparer les célébrations, de maintenir le lien avec la synagogue et de voir le visage des gens.»

Dans l’intimité familiale

Il s’agit aussi d’être présent pour les plus démunis. «On a mis en place un système de soutien spirituel mais aussi logistique, afin que personne ne soit laissé seul, apprend Eliezer Shai di Martino. Les personnes de la communauté qui ont dû arrêter de travailler aident les plus nécessiteux, notamment en leur faisant les courses.» Les cuisines du centre communautaire qui se situe juste derrière la synagogue ne chôment pas. «D’habitude, durant la fête de Pâques, une centaine de personnes se rassemblent ici autour de la table. Nous avons par conséquent mis en place un système de traiteur qui réalise tous les plats symboliques de la Pâques juive. Les fidèles peuvent ainsi venir chercher les mets pour célébrer Pessa’h dans l’intimité familiale et en prenant les précautions nécessaires pour protéger les plus vulnérables.»



Le rabbin Eliezer Shai di Martino



De l’obscurité à la lumière

«Pour les protestants, Pâques célèbre le passage de la mort à la vie et plus symboliquement de la nuit au jour, de la souffrance à la joie», évoque Sophie Wahli-Raccaud, pasteure et responsable de la formation continue des ministres des Églises réformées romandes. La semaine sainte, plus largement, le temps de la Passion — appelé Carême chez les catholiques, permet aux fidèles de préparer ce moment de spiritualité. «Il s’agit de faire de la place à Dieu dans sa vie, en s'ouvrant à la sobriété, à l’humilité, dans une pratique de silence, de jeûne et de disponibilité à Lui.»

Un temps qui, comme pour les autres communautés, se fait habituellement de manière communautaire. «Nous restons présents auprès des membres de la communauté de diverses manières: via internet, emails, newsletters, vidéos mais aussi par courrier postal pour les personnes qui n’ont pas un accès facile à la technologie. Nous avons aussi mis sur pied une chaîne téléphonique pour rester en contact avec les plus âgés et s’assurer qu’ils ne manquent de rien. Une hotline a également été activée pour répondre aux questions inhérentes par exemple à l’accompagnement des personnes hospitalisées ou mourantes, puisqu‘il n’est pas possible de se rendre auprès d’eux.»

Se recentrer

«Au niveau du sens, cette crise et les restrictions qu’elle impose peut être porteuse, développe Sophie Wahli-Raccaud. Et permettre de faire de la place à Dieu. En même temps, on peut aussi se laisser envahir par tant d’autres choses, vu la situation! C’est donc un moment particulièrement important pour se recentrer autour de la spiritualité, tout en étant difficile d’y parvenir.»

Quel message d’avenir, la pasteure souhaite envoyer à sa communauté? «Ensemble nous passerons de la mort à la vie, et surtout de la crainte à la confiance. C’est ce qui nous permettra de surmonter les difficultés de l’après-pandémie, aussi bien au niveau économique, que social ou individuel.»



La pasteure Sophie Wahli-Raccaud



Des charités nouvelles

«Pâques occupe la première place dans le calendrier catholique, puisque c’est le moment où le Christ, après avoir offert sa vie sur la croix, ressuscite, s'enthousiasme le père Jean-Marie Cettou de la paroisse Sainte-Thérèse de Lausanne. C’est le sommet de toute la vie liturgique.»

Sans plus aucune possibilité de se rassembler, les catholiques ont aussi dû trouver des alternatives, même si «quand il prie, le chrétien n’est jamais seul», rappelle l’abbé.

Pour accompagner à distance les fidèles, les paroisses ont mis en ligne, offices et prières. La messe, célébrée par le prêtre seul, est elle aussi retransmise en direct via le web et les réseaux sociaux. Une chaîne téléphonique a été mise en place pour s’assurer que personne ne manque de rien. «Malgré cette grande épreuve, les gens manifestent leur présence aux autres, on voit naître des charités qui n’auraient jamais jailli en dehors de cette pandémie.»

Le curé conseille de considérer ce moment comme une opportunité de se recentrer. «Ce peut-être une grâce que d’habiter son lieu, redécouvrir sa famille et vivre son temps différemment, loin de l’habituelle frénésie de l’existence. C’est ce que peut permettre cette crise: se retrouver au plus profond de soi.»

Au terme de la discussion téléphonique, le père Cettou ajoute encore: «Le Christ se tient aux côtés de tous ceux qui l’attendent et l’espèrent! Il a vaincu la mort et veut éclairer l’épreuve de tout homme! Je vous le dis: nous allons au devant d’une grande victoire!»





Le père Jean-Marie Cettou



Compte à rebours

De leur côté, les musulmans sont en pleine préparation du mois le plus saint de leur calendrier. «D’ici 15 jours, nous commencerons le ramadan que nous attendons chaque année avec une grande impatience», indique Mouwafac el-Rifai, l’imam de la mosquée de Lausanne. Comme pour les autres communautés, les musulmans ont dû annuler bon nombre de célébrations, comme celle de l’Isra et Miraj le 27 mars dernier, soit le voyage nocturne du prophète de la Mecque à Jérusalem puis sa montée au ciel en compagnie de l’ange Gabriel.

Les fidèles de la Mosquée de Lausanne peuvent encore s’y rendre individuellement pour prier. «Nous avons à disposition près de 1300 mètres carrés de surface. Donc cinq personnes peuvent se trouver à l’intérieur tout en respectant les distances de sécurité. Et s’il y a déjà trop de monde, les fidèles attendent leur tour à l’extérieur. Nous avons en revanche fermé l’espace pour les ablutions, pour éviter tout risque de contamination.»

La Mosquée de Lausanne prend les mêmes dispositions lors de la prière du vendredi qui rassemble en temps normal un grand nombre de fidèles. «Entre 13h30 et 14h30, nous transmettons le prêche de l’imam en direct sur les réseaux sociaux. Puis les fidèles qui n'ont pas pu venir à la Mosquée font la prière à la maison.»

Faire preuve de patience

Si la situation n’évolue pas d’ici le début du ramadan, la mosquée accompagnera à distance les fidèles durant le mois le plus important de l’Islam. «En temps normal, entre 150 et 200 personnes se rassemblent chaque soir durant le mois de ramadan pour rompre le jeûne. Cette année, nous ne pourrons pas nous réunir mais nous sommes en train d’étudier la possibilité d’offrir quotidiennement des repas à l’emporter aux fidèles les plus nécessiteux.»

L’imam rappelle que ramadan est un mois de don et de générosité. «Dans un esprit de solidarité, ceux qui le peuvent viennent en aide à ceux qui sont en difficultés.» Et ajoute pour conclure: «Comme on doit remercier Dieu lorsqu’il nous fait passer un bon moment, il faut faire preuve de patience lorsqu’une épreuve se présente à nous.»





L'imam Mouwafac el-Rifai