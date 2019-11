Un dernier hommage en images

En noir et blanc ou sépia, les gisants endimanchés ont l’air paisible. Dans son atelier, l’artiste Virginie Rebetez nous a prêté un livre qui présente des archives d’images post-mortem. «C’est cette sérénité qui me touche», explique la Lausannoise qui depuis peu propose ses services en tant que photographe funéraire. Un peu comme lors d’un mariage, elle se met à disposition des endeuillés qui souhaiteraient immortaliser la cérémonie, le défunt ou le thé qui clôt le rite.

Les tarifs varient en fonction de ce que l’on veut, de 730 francs pour un portrait encadré et tiré sur un papier photographique professionnel, à 1325 francs pour un livre-album réunissant images, poèmes, biographie etc. «Je distingue cette nouvelle activité de photographe funéraire de mon travail d’artiste puisque je répondrai à des commandes de clients», précise-t-elle.

Se réconcilier avec la mort

Scènes de crime, cadavres non identifiés, natures mortes réalisées à partir des derniers vêtements portés par les défunts: l’artiste s’est passablement intéressée à la mort dans ses projets personnels. «Plutôt à l’absence. Au coeur de mon travail se trouve toujours l’idée d’un hommage, d’un rituel et d’un dernier portrait.» La diplômée de l’école de photographie de Vevey et de l’académie Gerrit Rietveld d’Amsterdam considère le rite ancien de la photographie post-mortem comme un geste thérapeutique.

«Je pense que c’est important qu’on se réconcilie avec la mort et surtout avec le corps mort. On le voit dans les affaires de personnes portées disparues ou dans les crashs d’avion: quand les corps ne sont pas retrouvés, les survivants n’arrivent pas à y croire et sont dans l’incapacité de prendre congé de leurs défunts. Voir, toucher, c’est rendre la mort réelle.»

«La photographie funéraire est vieille comme le monde», rappelle la spécialiste du deuil Alix Burnand Noble. «Ça s’est beaucoup fait. Quand un enfant venait à mourir, on le mettait même au milieu d’autres gamins pour l’immortaliser une dernière fois.» Une pratique devenue tabou sous nos latitudes. «Aujourd’hui, le corps fait peur, on ne veut plus voir.» Les Vaudois sont du reste 85% à choisir l’incinération. «La Suisse détient même le record du pays au taux de crémation le plus élevé au monde, juste derrière le Japon où cette technique funéraire est utilisée pour raisons religieuses, apprend la thanatologue. C’est dire à quel point on ne supporte pas l’idée d’une dépouille physique.»

Une aide au deuil

Virginie Rebetez propose non seulement de photographier le défunt et ses funérailles, mais aussi les rituels qui précèdent la cérémonie. Ce qui selon elle contribuerait aussi au processus de deuil. «On prépare le corps, on lui apporte des soins, on l’habille, on met des fleurs, on rend un dernier hommage.»

Pour le moment, la Lausannoise n’a immortalisé qu’un seul mort. «Il s’agissait du père d’une amie qui est elle-même thanatopractrice. Il a eu un cancer et de son vivant il m’avait autorisé à le faire. C’était donc tout à fait normal que je le prenne en photo dans son cercueil. Et c’est en quelque sorte grâce à lui que je peux lancer aujourd’hui ce service de photographie funéraire.»

Virginie Rebetez ne veut pas démarcher elle-même les familles en deuil. Elle cherche à travailler avec des sociétés de pompes funèbres pour qu’elles proposent ses services en tant que photographe funéraire, au même titre que ceux d’un fleuriste par exemple. Plusieurs rendez-vous sont prévus pour en discuter.

«Je suis convaincue que ça peut intéresser les gens. J’ai été étonnée, en en parlant autour de moi, du nombre de personnes qui m’ont dit qu’ils regrettaient de ne pas l’avoir su plus tôt et qu’ils auraient aimé le faire pour un proche.»