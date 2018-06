Andrea Gaia marie avec goût la technique aux produits italiens

Sur la nouvelle carte de l’Accademia, le restaurant italien de l’Hôtel d’Angleterre & Résidence sur les quais d’Ouchy, figurent des plats traditionnels typiquement italiens: vitello tonnato, tortelli à la ricotta, ou encore risotto, côté salé; tiramisu et baba au rhum côté douceur.

Dans l’assiette, belle surprise, on découvre une cuisine inventive, où la technique, maîtrisée, apporte une vraie touche d’originalité en respectant parfaitement les produits de base. Prenons par exemple le vitello tonnato: la réinterprétation ingénieuse d’Andrea Gaia, nouveau chef du restaurant, capture la farce dans une sphère élégante. «J’aime jouer avec les ingrédients, utiliser différentes techniques acquises au cours de ma carrière, que j’applique à des plats traditionnels. Respecter les saveurs, les couleurs de la cuisine italienne m’est essentiel», explique de son accent chantant le chef de 34 ans, qui prend ainsi le relais de son prédécesseur, Yves Guillas, aux commandes de l’Accademia pendant quatorze ans.

Fort de dix-neuf ans d’expérience, l’enfant de Rimini a parfait ses galons aux quatre coins du globe avant de poser ses valises au bord du Léman il y a deux mois. Il entre en cuisine à 15 ans. «J’habitais une région très touristique, beaucoup d’hôtels avec des plats très traditionnels. Je voulais découvrir autre chose, voyager.» Après les palaces italiens, il choisit de se perfectionner auprès de grands chefs français étoilés: Georges Blanc à Vonnas puis Pierre Gagnaire à Paris. «Travailler en France fait partie de l’évolution et du parcours de nombreux chefs italiens. J’y ai appris à maîtriser la cuisson au beurre, qu’on ne pratique pas en Italie, mais aussi à réaliser toutes sortes de sauces. Aujourd’hui, j’aime que mes assiettes soient jolies mais que la technique ne dénature jamais les goûts d’origine. Derrière les fourneaux, le chef se décrit calme, quoique ces derniers jours avec le changement de carte, il avoue être un peu volcanique.

Tiramisu d’enfance

Andrea Gaia est viscéralement attaché aux plats traditionnels de son enfance. L’évocation du mascarpone qu’utilisait sa grand-mère pour élaborer le tiramisu les jours de fête résonne telle une madeleine de Proust. «Les produits de base italiens, s’ils sont de qualité, se suffisent à eux-mêmes. Prenez une bonne mozzarella. Une belle tomate, un peu de basilic et un filet d’huile d’olive. On n’a pas besoin de trop les travailler.» Conscient que la cuisine italienne doit toutefois être adaptée aux palais des étrangers – «nous, les Italiens, mangeons les vongole bien plus salées qu’ici. Pareil avec nos sauces qui sont très réduites» – il cherche cet équilibre délicat entre l’esprit de la recette et une note plus internationale. À Dubaï où il a œuvré trois ans au Restaurant Vanitas du Palazzo Versace, dernière adresse avant Lausanne, il lui tenait à cœur de détailler aux clients la particularité des recettes. «Lorsque l’on me demandait pourquoi le pesto n’était pas chaud, je prenais toujours le temps d’expliquer que le basilic devait rester frais et surtout ne pas noircir.»

Transmettre cette culture est désormais plus simple à Lausanne, une ville qu’Andrea Gaia se réjouit de découvrir. «Pour l’instant je cours entre chez moi et le restaurant mais j’ai déjà compris que la clientèle a une vraie connaissance culinaire. Il suffit de voir la variété de restaurants de qualité ici pour comprendre que les Suisses aiment bien manger.» (24 heures)