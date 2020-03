Au Sapin, la perle hors des chemins battus

«Sentez-vous donc comme à la maison: on ne fait pas trop de chichi au Sapin!» Le site internet de la pinte communale de Givrins ne ment pas. L’établissement est comme ses patrons, le couple Juilliat qui l’a repris en 2004. Simple et chaleureux, comme cette habitude qu’a madame d’ouvrir la porte aux clients qui sortent et les remercie en leur serrant la main.

Dans le vieux bâtiment du centre du village, l’auberge communale du Sapin a gardé le cachet de la vieille pinte avec ses attributs. Les sonnettes installées sur les murs contreplaqués, les tables, les banquettes et les chaises en bois vernis témoignent de la vocation du lieu. Pas grand-chose n’a changé depuis des années. «Nous aimons cet endroit car il est resté ce qu’il était, un bistrot de village. Il ne s’est pas embourgeoisé comme certains établissements de la région», témoigne un retraité de Céligny, un habitué, qui est venu avec sa femme et des amis bordelais à qui il voulait faire découvrir le restaurant.

La façade du Sapin donne le ton avant d’entrer dans le sympathique bistrot. Un coup d’œil vers le ciel permet d’observer la très belle enseigne qui a été refaite il y a quelques années à l’identique de celle peinte par un artisan local en 1802. C’est que l’établissement a toute une histoire. Sa première mention dans les archives de la Commune remonterait même à 1668, quand les autorités de l’époque avaient acheté deux bâtiments contigus au centre du village. Depuis, il n’a jamais cessé d’exister, malgré une vaine tentative de le fermer par les Bernois au temps où ils dominaient le Pays de Vaud.

«C’est une fierté pour moi d’inviter des gens dans notre auberge»

Le pouvoir local et l’auberge ont par ailleurs toujours fait bon ménage. Il fut une époque où la salle de Municipalité était dans l’établissement. Aujourd’hui, si le syndic y donne encore régulièrement rendez-vous, c’est autour d’une assiette. «Il y a même la table du syndic», rigole Philippe Zuberbühler, qui y a mangé trois fois cette semaine: une fois avec des relations professionnelles, une fois avec une Municipalité amie et la troisième avec le préfet. «C’est une fierté pour moi d’inviter des gens dans notre auberge, souligne-t-il. Ce bistrot est agréable avec une ambiance familiale. Il a aussi le mérite de mettre en valeur les produits d’ici, sans oublier l’eau pure de notre source.» Entre le pain de la Boulangerie Chez Marius et les vins de Philippe Bovet, les voisins de l’établissement sont en plus reconnus pour leur excellence.

L’homme fort du village n’est par ailleurs pas le seul habitué du Sapin. Les clients sont pour la plupart des fidèles. Dans la pinte, les patrons connaissent tout le monde. Et même quand l’établissement est pratiquement plein, comme mardi à midi. On y croise des ouvriers, mais aussi des collaborateurs des entreprises de la zone artisanale de l’Asse au nord de Nyon, qui sont plus rapidement à Givrins qu’au centre-ville du chef-lieu.

Jean-Claude Juilliat et sa femme Nathaly ont réussi leur coup. «Avant de nous installer à Givrins, nous cherchions quelque chose en retrait des axes de circulation, explique le chef. Que nos clients poussent notre porte par fidélité plutôt que par hasard.»

Pour y parvenir, le couple a misé sur une recette qui n’est pourtant pas si facile à mettre en place sur la longévité. «Il y a de la simplicité dans tout ce que nous faisons, relève Jean-Claude Juilliat. Mais ce n’est pas simpliste.» Sa cuisine de saison en est un parfait exemple. Bien présentée, elle est savoureuse sans prétention et met en avant les bons produits, pour la plupart de la région. Les poissons du lac sont devenus une passion pour le chef, qui apprête aussi très bien les morceaux de viande mésestimés comme la bavette. Le gratin de bolets y serait également «assez exceptionnel», selon les mots du syndic, Philippe Zuberbühler.

Lieu central dans le village, la pinte subit tout de même les changements d’habitude de consommation de la population. Ce qui a nécessité un rétrécissement de l’horaire. Le matin, le Sapin n’ouvre plus qu’à 8h30 au lieu de 7h30 il y a encore quelques années. Idem l’après-midi entre 14h et 18h. «Il n’y a plus assez de monde à ces heures-là», justifie Jean-Claude Juilliat.