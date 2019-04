Cinq recettes pour manger bon, bio et suisse

Le marché bio a la cote en Suisse. Selon les données dévoilées ce mercredi à l’occasion de la conférence annuelle de Bio Suisse, la Fédération des entreprises agricoles biologiques nationales regroupées sous le label Bourgeon, le chiffre d’affaires des denrées alimentaires biologiques a atteint un nouveau record en 2018. Il a dépassé les 3 milliards de francs, contre 2,7 milliards de francs en 2017. En clair, en dépensant pour 360 francs de produits bios par année et par habitant, nous sommes tout simplement les champions du monde. Manger bio, c’est bien. Encore faut-il manger local et de saison. Cinq plats à essayer pour se mettre à niveau.

1) Brochette d'agneau au Tzatziki bio (sans concombre)

Conseil de la rédaction: sur l’agneau en promo en provenance d’Irlande ou de Nouvelle-Zélande tu ne te jetteras pas, le bilan carbone tu ne digéreras pas. Le concombre en avril tu oublieras. Et le citron et l’ail suisses tu chercheras.

La recette de Bio Suisse

2) Gsottius Bio

Conseil de la rédaction: sur la viande tu méditeras. La pomme de terre tu chériras. De chou frisé tu te régaleras. Et des poires épépinées tu ne te remettras pas. Ton pain de seigle tu fabriqueras.

La recette de Bio Suisse

3) Baguette aux champignons bios

Conseil de la rédaction: ce soir, la barbaque tu t’en passeras et tu ne le regretteras pas. Les champignons de Paris en provenance des Pays-Bas tu n’achèteras pas. L’étiquette tu regarderas. Et même si c’est plus cher tu raqueras.

La recette de Bio Suisse

4) Asperges bios au four

Conseil de la rédaction: les asperges, vertes ou blanches, tu ne mangeras pas. Devant les étals arrivés d’Espagne tu saliveras, mais tu ne craqueras pas. Tu attendras jusqu’à la fin du mois.

À partir du 30 avril… La recette de Bio Suisse

5) Filets de truite sur lit d'épinards bios

Conseil de la rédaction: la truite tu pêcheras, puis tu l’écailleras. Devant les feuilles d’épinards tu ne résisteras pas. Et pour la coriandre tu te débrouilleras.

La recette de Bio Suisse

Côté douceur

Conseil de la rédaction: les fraises tu ne lorgneras pas, tu patienteras. Les framboises tu ne les regarderas même pas. Cet été tu te vengeras. En attendant, de rhubarbe tu te gaveras.

(24 heures)