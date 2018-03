Des «lasagnes qui piquent» locales et naturelles

Quand elle parle de sucreries, Krystel Fazzy se lèche involontairement les babines. Sous ses airs de gamine gourmande, la jeune femme de 33 ans cache bien son jeu. Mère de deux enfants, elle travaille à 80% à l’UNIL. Et, en plus de tout cela, elle a monté sa petite entreprise qui occupe toutes ses soirées et pas mal de ses week-ends.

Elle vend des noisettes à 8 ans

«Attention, je déteste l’étiquette de «mumpreneuse». Je suis moi, pas seulement maman. Ma créativité n’est pas arrivée avec ma première grossesse. J’ai toujours aimé bricoler, faire des choses de mes mains. Avant de me lancer dans les bonbons, je créais des bijoux à partir d’anciennes cassettes de dictaphones. Et côté commerce, je vendais déjà les noisettes de l’arbre en face de chez moi quand j’avais 8 ans! Un été, j’avais fabriqué des dizaines de bracelets brésiliens que j’ai emmenés en vacances avec moi pour les vendre sur la plage et m’acheter une casquette avec le profit!»

Ses anecdotes sont aussi chouettes que les petits bocaux de «fruiandises» qu’elle vend aujourd’hui sous le nom de l’AmiKette, adapté à partir du nom du kiosque de son enfance à Bussigny. «J’ai vu un jour une dame qui faisait des caramels artisanaux dans un grand chaudron de cuivre. Comme je suis un bec à bonbons, ça a fait tilt. Je me suis dit qu’il n’y avait pas de propositions de sucreries locales. J’ai tâtonné du côté des ours gélifiés avant de trouver ma formule actuelle…»

Encore ancré dans sa mémoire et ses papilles, le goût certes très chimique mais délicieusement acidulé des «lasagnes», ces longues bandes vertes et plates recouvertes de sucre et de beaucoup d’acide citrique.

Avec des fruits et des légumes, elle tente des mélanges, diverses techniques de déshydratation – «au four à basse température, ça fonctionne, mais tout devient brun» – jusqu’à parvenir à ces petites bandelettes joliment rangées dans des bocaux. «Le verre vient de Saint-Prex et j’essaie de me fournir au maximum auprès des producteurs locaux pour proposer des fruits de saison. Mes kiwis viennent d’Aubonne, par exemple, mais j’ai fait une exception pour la mangue, parce qu’en hiver on a des envies de soleil.»

Utiliser des invendus

Comme ses fruits et légumes (elle a fait des tests avec du fenouil et commercialise actuellement des bonbons poire-carotte) sont coupés puis mixés, pas besoin qu’ils soient beaux. «Je peux en effet utiliser des invendus. Ils perdent un peu de vitamine C et de fibre en route, mais restent sains et naturels. Oui, mes bonbons contiennent du sucre, mais il n’y a pas d’agents conservateurs ni de colorants. C’est une chouette alternative pour les enfants, même si je vise surtout les adultes aussi nostalgiques que moi. Ce sont d’ailleurs eux qui ont fait décoller mes ventes, grâce à des photos sur Instagram.»

Sa première dégustation date du 17 décembre dernier, son site n’a été créé qu’en janvier et déjà Krystel Fazzi doit passer à la vitesse supérieure en matière de production. Ses bocaux sont de parfaits petits cadeaux à offrir lors d’une invitation.

«J’adore encore fabriquer ces bonbons, tester une multitude de saveurs, comme betterave ou tomate. Je vais aussi bientôt organiser un atelier pour les enfants. J’y passe presque tout mon temps libre, mais ça me convient très bien comme ça!» (24 heures)