Des saucisses à rôtir à saveurs multiples

Dans une vie antérieure, Patrick Vallotton était certainement glacier: le boucher d’Échallens est en effet incapable de se contenter d’un seul parfum. Résultat, ses saucisses à rôtir se déclinent en six saveurs: nature, ail, ail des ours, fenouil, bolets et poireau. Et dès que les beaux jours reviendront, ses chipolatas réalisées à partir de la même base en compteront quatre de plus: herbes, tomate séchée, poivron relevé et moutarde; soit dix variantes en tout. «En plus, cet automne, j’ai testé la saucisse à rôtir de sanglier: tout est parti en quelques heures. Je n’y peux rien, j’adore chercher de nouvelles combines», explique le patron.

Son premier magasin à 52 ans

Depuis qu’il a repris la Boucherie Juriens d’Échallens, il y a presque une année, Patrick Vallotton se régale: «Je travaille dans le monde de la boucherie depuis mon apprentissage chez Paillard à Yverdon, mais à 52 ans, c’est mon premier magasin, explique cet ancien directeur commercial d’un grand groupe actif dans le domaine. Mais ça fait longtemps que j’avais envie d’un contact direct avec la clientèle. J’adore en effet partager mon amour des produits du terroir et faire découvrir mes nouveaux produits.» Si la saucisse à rôtir de son prédécesseur était déjà une référence au cœur du Gros-de-Vaud, les déclinaisons épicées de cet habitant d’un village voisin ont vite trouvé leur public. Patrick Vallotton en écoule en effet désormais jusqu’à 200 kg par semaine en pleine saison. «Les porcs viennent de chez Jean-Claude Challet, à Cossonay, où ils sont élevés en plein air. Ils sont abattus le lundi matin, je mets de côté les côtelettes, les carrés et les jambons, et j’utilise le reste pour les saucisses.»

La base est commune à toutes les variantes, seul l’assaisonnement final diffère. Si Patrick Vallotton ne livre évidemment pas les détails exacts de ses recettes, il précise faire attention au sel et aux proportions: «Je sale à 15 grammes par kilo, ce qui est plutôt bas. Je mets aussi 60% de maigre (ndlr: de viande) pour 40% de gras, alors que certaines préparations industrielles vont jusqu’aux chiffres inverses», fait-il remarquer en expert de la question.

Pour la cuisson, le boucher avoue n’avoir encore rien trouvé de mieux que la méthode de sa chère maman. «D’abord, il faut recouvrir la saucisse d’eau et la bouillir jusqu’à évaporation totale, ce qui peut prendre presque trois quarts d’heure. On peut ensuite la rôtir, une phase lors de laquelle ma maman ajoutait un peu de vin blanc. Avec des oignons, des cornettes ou de la purée de patates, c’est un régal», assure ce bon vivant. Les saucisses sont vendues au prix unique de 2 fr. 30 les 100 g, tous les parfums sont disponibles au magasin d’Échallens… pour autant qu’il en reste. Mais les amateurs en trouveront aussi à l’épicerie fine Aux Deux Couteaux, a Chernex, et au magasin Denner de Penthaz. (24 heures)