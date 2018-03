Du Mirador du Mont-Pèlerin, on peut admirer la vue jusqu’au Japon

C’est un lieu à part, perché sur les pentes qui dominent les vignes et le lac. Mais l’Hôtel Mirador, au Mont-Pèlerin, a connu quelques années difficiles dans sa gestion, comme dans la tenue de ses restaurants. Racheté l’été dernier par le Chinois Hon Kwok Lung, déjà propriétaire des marques horlogères Corum et Eterna, il a retrouvé de l’allant, grâce aussi aux travaux de rénovation entamés.

Surtout, il a gagné un très beau restaurant japonais, dont le décor sobre, dépouillé et élégant a remplacé les tapisseries vieillissantes du Jardin. Et la terrasse offre toujours une vue superbe. Dans les cuisines, Handoko Umar Susanto est… Indonésien. Mais le long CV du jeune chef prouve une longue carrière dans la gastronomie de l’Empire du Soleil levant, dans toute une série de palaces du monde et même d’Engadine.

La carte, bien sûr, tourne beaucoup autour du poisson cru, mais le chef offre également une jolie palette de plats différents. Au chapitre des sushis, les sashimis de crabe des neiges ou d’anguille grillée sont parfaits de fraîcheur et de goût (27 ou 21 fr. les cinq). Les nigiri sont élégants, comme ceux à la coquille Saint-Jacques (10 fr. les deux). Et les makis se déclinent entre rouleaux fins, gunkan, uramaki et temaki. Là aussi, le maître sushi fait preuve d’originalité, avec par exemple ces «special futomaki» qui combinent anguille grillée, œuf de poisson, avocat, mangue, concombre et sauce teriyaki (30 fr. les six).

Dans le reste de la cuisine, on apprécie un joli choix de salades dont celle au thon tataki (23 fr.), une déclinaison de soupes, des tempuras à la pâte légère et pas grasse du tout. Et trois plats teriyaki autour du bœuf, du poulet ou du saumon (de 30 à 44 fr.). Les inconditionnels apprécieront également le choix de nouilles ramen, udon ou soba qui respectent le genre (de 18 à 22 fr.).

Peu de desserts japonais mais une carte des vins agréablement fournie et un service élégant complètent le choix. Et un service take-away est à disposition. (24 heures)