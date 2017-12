Fêter Noël sans perdre la tête

Menu «Épices et Love»

Mozzarella de Cuarnens aux zestes de lime et poivre du Sichuan. Trois minutes de taf, dix petits francs. Ben oui, une mozza au lait local, bien essorée, tranchée en petits tronçons, qui sont oints d’huile d’olive, de zestes de citron vert, fleur de sel et poivre du Sichuan. C’est terroir. C’est coquin.

Entrée Fricassée de grosses crevettes au piment et à la cardamome. Préparation et cuisson: vingt minutes en tout. Marinade: une heure. Prix: 25 francs. Offrez-vous 400 g de grosses queues de crevette crues, décortiquées et déveinées. Rincez-les. Essorez-les. Laissez mariner au frais une heure avec un filet de citron, une gousse d’ail hachée, une lichette d’huile d’olive, une bonne pincée de curcuma et de piment d’Espelette, une râpée de muscade, plus quelques graines de cardamome écrabouillées. Fricassez cinq minutes à feu vif, en arrosant avec le reste de marinade. Servez sur lit de rampon au balsamique.

Plat Cailles farcies aux fruits secs et cannelle. Dix minutes de préparation, trente minutes de cuisson, 30 francs. Chez le volailler, munissez-vous de quatre cailles dodues et désossées. Hachez grossièrement quelques fruits secs: figues, raisins de Corinthe, abricots. Mélangez le tout avec huit pistaches éclatées, une larme de cognac, une grosse pincée de cannelle moulue et deux tours de moulin à poivre. Étalez les bestioles façon crapaudine, assaisonnez, badigeonnez leur bidon de ce mélange. Refermez avec un cure-dent. Et enfournez à 200 °C pour vingt minutes. Laissez reposer dix minutes à four entrouvert. La garniture? À vous de voir.

Fromage Il existe plein de pâtes épicées de par le monde. Visez donc le dauphin parfumé à l’estragon du nord de la France. Ou le baiser de feu normand dans sa croûte d’herbettes sèches. Allez, comptons 20 francs pour ce petit plateau pétaradant.

Dessert Un panettone, par exemple pomme-cannelle? Quarante francs, oui, tout de même.

L’addition, s.v.p. Environ 160 francs pour le gros œuvre (on ne compte pas les épices, aromates, huiles, etc.). Pour quarante minutes de boulot en tout.

Menu «I love le cochon»

Saucisson vaudois sur blinis. Quatre minutes de travail, huit petits francs. On prendra soin de choisir un saucisson précuit, à réchauffer dix minutes dans l’eau frémissante. On découpe et on installe les rondelles porcines sur des blinis chauds. C’est tout. Ambiance assurée.

Entrée Pommes pochées au pastis et farcies de boudin noir. Vingt minutes, 10 francs environ. On ôte les chapeaux de quatre pommes, que l’on creuse précautionneusement, avant de les pocher quinze minutes dans une eau frémissante avec une bonne dose de pastis et une pincée de quatre-épices. Pendant ce temps, il s’agit de poêler tout doux le boudin dans une noisette de beurre, dix minutes grosso modo. Puis d’extraire la chair d’ébène de sa gaine. Pour en farcir les pommes, dont on aura au préalable poivré et épicé l’intérieur. On remet les chapeaux. Et tout le monde se gondole autour de la table en découvrant la surprise.

Plat Poitrine de porc caramélisée au miel. Vingt francs, préparation dix minutes, cuisson 2 h 15. Voilà un morceau voluptueux autant que bon marché qui a sa place sur une table de fête. Prévoyez une pièce de 800 grammes. Épongez-la. Badigeonnez de gros sel, paprika et poivre. Faites cuire deux heures à 160 °C dans un plat couvert avec un demi-verre d’eau. Pendant ce temps, touillez deux cuillères à soupe de sauce soja, une grosse cuillère à soupe de miel, une demi-gousse d’ail hachée, une pincée de piment et le jus d’une lime. Badigeonnez le cochon de cette exquise mixture, réenfournez et laissez caraméliser quinze minutes de plus au gril. En garniture, on peut rêver d’un crémeux gratin de patates, même si le four est squatté par la bête. Que faire? Fromage Le bon gros vacherin Mont-d’Or s’impose, pour quelques calories de plus. Compter 15 francs.

Dessert Enfin un peu de fraîcheur et de légèreté dans ce monde de brutes carnivores avec des mandarines glacées, par exemple chez le confiseur Boillat.

L’addition, s.v.p. À peine plus de 120 francs, pour trente-cinq minutes de travail effectif (sans compter la cuisson).

Menu «plouf dans l’eau»

Apéro Toasts de poutargue à la coriandre. La poutargue, soit les œufs de mulet séchés, coûte bonbon, certes. Il faut compter 100 fr. le morceau de 200 gr. Mais on n’utilise ici que quelques miettes de la pièce, qui peut aller dormir au frigo de longs mois. Toastez des tranches d’une baguette aux céréales. Beurrez les tartines. Coiffez de minces copeaux de poutargue et de quelques pluches de coriandre fraîche. Brumisez de quelques gouttes de lime. Trois minutes.

Entrée Verrines de truite fumée du lac au citron confit, piment et gingembre. Quinze francs pour dix minutes de travail. Certes, la verrine est ringarde depuis 2002 au moins. Mais réhabilitons-la pour ce Noël 2017. Prévoyez quatre filets de truite. Ôtez la peau. Détaillez en cubes. Dans un saladier, touillez un citron confit haché, une grosse giclée d’huile d’olive, un petit piment émincé, le jus d’un citron vert et un pouce de gingembre haché. Brassez délicatement le tout avec la truite. Goûtez. Et transvasez dans quatre verrines ou verres ou coupelles ou gobelets, ou ce que vous voulez.

Plat Filet de féra à l’oseille. Dix-huit minutes chrono, 22 francs. Il s’agit d’une adaptation lémanique de Jean Troisgros. On s’agenouille. On se signe. Et on relève ses manches. Prévoyez 500 gr. de féra en filet. Hachez une échalote, puis balancez-la dans une casserole avec une noisette de beurre. Lavez une dizaine de feuilles d’oseille, ôtez la tige centrale et détaillez en fines lanières. Ajoutez un déci de blanc sec dans la casserole, laissez réduire. Ajoutez une louchée de crème fleurette et douze gouttes de citron. Assaisonnez. Remuez. Puis incorporez doucement l’oseille. Goûtez, réservez la sauce au chaud. Farinez mollo le poisson, salez et poivrez. Poêlez-le, d’abord côté peau, dans un petit mix huile d’olive-beurre, à feu moyen. Deux minutes de chaque côté. Nappez enfin le poisson. La garniture? Du riz?

Fromages Du chèvre d’ici! Essayons donc quatre crottins à divers stades d’affinage de chez Schlunegger à Forel ou de la Croix-de-Luisant à Aubonne. Une vingtaine de francs.

Dessert Une bûche glacée de chez Moutarlier: un must de saison. Une trentaine de francs et plein de volupté dans la bouche.

L’addition, s.v.p. 140 fr. pour trente-cinq minutes d’effort. (24 heures)