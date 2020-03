Ils fument leurs truites en altitude à Vers-l’Église

Mercredi, c’était comme si la nature environnante avait voulu contribuer au dépaysement. Après avoir affiché des airs de printemps, Vers-l’Église s’est soudainement transformée en contrée nordique, comme ce Canada dont la tradition du fumage a tant inspiré Florian Moewes. Au point de choisir l’art du peuple amérindien Haïda comme inspiration lors de la création du logo de l’entreprise que cet ancien du bâtiment de 52 ans a lancée, avec son associé Odair Berruex, sur les hauteurs vaudoises.

Son logo dans la peau

C’est donc un fier poisson rouge et noir – avec quelques touches personnelles cachées parmi les écailles, comme le drapeau suisse, son chien-loup, deux visages le représentant lui et son comparse – qui orne les cartes de visite, les tabliers mais aussi la peau de l’avant-bras de ce fils de restaurateurs venu en Suisse de Bavière il y a 13 ans.

S’il tient de ses parents l’amour de la bonne chère, c’est en pratiquant la pêche le week-end qu’il a flashé pour la truite. «Mais rapidement j’en ai eu marre de toujours la cuire au four, explique-t-il en gravissant la pente enneigée qui mène à son entreprise. C’est là que j’ai commencé à me passionner pour le fumage.»

Ustensiles fabriqués exprès

Et quand ce grand gaillard se passionne pour quelque chose, il va au bout de sa démarche. Tout d’abord il a transformé une remorque en véritable laboratoire – aussi aseptisé et plein d’ustensiles qu’une salle d’opération – avec sa chambre froide attenante. Des outils souvent confectionnés tout exprès par un ami et qui, par leurs formes indescriptibles, auraient ravi les organisateurs de feu l’émission de télévision «Le Schmilblick».

Il a aussi élaboré les deux fumoirs dans lesquels il fait brûler des copeaux de bois des montagnes environnantes que les deux associés ont eux-mêmes raboté. Enfin, Florian Moewes aura mis quatre ans à peaufiner la «recette» parfaite pour magnifier les truites saumonées de la pisciculture Hess à Vionnaz. «Ils font tout de A à Z là-bas, de l’insémination des œufs à l’électrocution des truites. Leurs bassins sont alimentés par une source naturelle, ce qui fait que les poissons ne sont jamais stressés par des changements de température. Leur chair reste donc ferme, parfaite.»

Attentif aux questions écologiques

Très attentif aux questions écologiques, il propose à son fournisseur un système de roulement de caisses en plastique au lieu du traditionnel Sagex pour transporter la marchandise. «J’étudie aussi la possibilité d’utiliser des sachets biodégradables pour nos emballages sous vide, mais la technologie n’est pas encore aboutie. J’aime la transparence, qu’on voie le produit sur sa fine planche de hêtre.»

Facile de voir lequel des associés est plus à même d’aller contacter les clients potentiels. «Florian est doué pour convaincre», sourit le discret Odair Berruex, toujours occupé à briquer le plan de travail. «Pas besoin avec un tel produit, reprend son acolyte. Il parle de lui-même!»

Décollage en 2017

Ainsi, les truites fumées artisanales FMF font leur entrée chez Manor en 2017 après avoir séduit un des responsables. L’assurance pour le duo d’une demande plus régulière que celle des restaurateurs, des épiceries fines ou des clients privés. «Nous produisons chaque semaine, mais pas toujours les mêmes quantités, reprend Odair Berruex. À Noël, nous avons transformé une tonne brute de poisson sur quatre semaines.»

Avec un public qui se tourne de plus en plus vers les produits de qualité locaux, la truite fumée de Vers-l’Église pourrait rapidement remplacer le saumon tant décrié dans nos assiettes.

En vente chez Manor et dans certaines épiceries fines www.fmfumoir.ch