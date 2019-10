La Cave de la Côte vaudoise triomphe

Décidément, la Côte vaudoise vit une belle histoire avec le Grand Prix du vin suisse. Après le Domaine de la Ville, à Morges, en 2015, et les Frères Dutruy, de Founex, en 2017, la Cave de La Côte est la troisième à être nommée «Cave suisse de l’année» par le Grand Prix du vin suisse. Pour la coopérative de Tolochenaz, la deuxième plus grande de Suisse, cette récompense vient saluer la recherche de qualité prônée par l’œnologue maison, Rodrigo Banto, et toute son équipe, sous la direction technique de Gilles Cornut, lui-même président de l’Interprofession vaudoise.

Bien sûr, l’ancienne Cidis, redevenue Cave de La Côte, est déjà souvent montée sur les podiums de ce concours organisé conjointement par l’équipe de Vinea et le magazine spécialisé «Vinum». Cette année, il y a eu record de participation à cette compétition, avec pas moins de 3254 vins inscrits par 544 producteurs de tout le pays. Ces échantillons ont été dégustés fin juin à Sierre par 156 jurés, qui ont attribué les médailles d’or (environ un dixième des vins) ou d’argent (deux dixièmes). Mais les six meilleures notes des treize catégories du concours ont été redégustées à l’aveugle par un deuxième jury, plus restreint, pour attribuer les trois premières places finales.

À ce petit jeu, la Cave de La Côte a brillé dans la catégorie chasselas, puisque son Coteau d’Aubonne Esprit Terroir 2018 l’a emporté devant un autre de ses vins, le Luins Bravade Esprit Terroir 2018. Un doublé qui n’est pas pour rien dans la récompense ultime, puisque la «Cave de l’année» récompense un domaine qui a inscrit au moins 5 vins dans 3 catégories différentes. Et celle qui l’emporte est celle qui a le meilleur ratio vins médaillés/vins présentés, le plus grand nombre de vins nommés et le plus grand nombre de vins primés.

D’autres vins vaudois placés

À la troisième place des chasselas, on retrouve un autre habitué des podiums, le Domaine Blondel, à Cully, avec son Champ-Noé Villette 2018. Une bonne nouvelle au moment de la succession entre les parents Jean-Luc et Francine et leur fils Louis, accompagné de son épouse, Charlotte.

D’autres vins vaudois tirent leur épingle du jeu dans un palmarès où toutes les régions du pays sont bien représentées. En gamay, c’est le rollois Hammel qui prend la tête avec Les Écots, Clos de la George Grand Cru Yvorne 2018, devant le Combaz-Vy 2017 du Domaine des Afforêts, à Aigle. En assemblage rouge, le Caveau de la Rose d’Or, à Luins, place son Excellence 2017 en troisième place. Dans les gamarets, garanoirs ou maras purs, le Gamaret Soliste Ollon 2017, des Artisans Vignerons d’Yvorne, est deuxième devant le Gamaret de Novembre 2017, du morgien Bolle. Enfin, en vin effervescent, le Blanc de Blanc Bursinel 2014, de Parfum de Vigne, à Dully, est deuxième, devant le Domaine la Capitaine 2017, cultivé en biodynamie à Begnins.