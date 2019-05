La Côte et les Côtes de l’Orbe récoltent les lauriers rouges

Ce sont des vins puissants qui se sont classés sur le podium à quatre marches des 3es Lauriers de Platine rouge, récompensant ce jeudi à Soleure les meilleurs vins rouges vaudois Terravin.

Martial Besson, de Vinzel (Cave des Rossillonnes) s’est classé premier. Son Dominoir La Côte AOC 2017, un assemblage fût de chêne gamaret, merlot, cabernet franc, a séduit par son intensité et ses notes de fruits rouges.

En deuxième position, Pierre-Yves Poget, d’Agiez (Cave Mirabilis), présentait aussi assemblage (cabernet dorsa, cabernet franc, cabernet sauvignon et merlot) élevé en barrique. Cet Eucharis Côtes de l’Orbe AOC 2017 à la robe foncée conduit le palais entre cuir et sous-bois.

«Jeune talent» Gault&Millau

En troisième position, un vin auquel on aurait presque pu donner des origines d’outre-Atlantique: le Valentino des frères Kursner, à Féchy (Kursner Vins). Ce gamaret Vaud AOC, à l’élégance et au caractère dignes de son nom, a été élevé en partie en barrique.

Le quatrième vin primé nous vient du fameux Benjamin Morel, de Valeyres-sous-Rances (Cave du Château de Valeyres), érigé «jeune talent» Gault&Millau en 2018. Son De Galléra Côtes de l’Orbe AOC 2017 marie les quatre cépages gamaret, garanoir, mara et gallota (barrique et cuve inox). Fruité et épicé, il avait obtenu la deuxième place au même concours en 2018.

Ces quatre vins d’exception faisaient partie des 16 crus rouges vaudois présélectionnés parmi les 200 labellisés Or Terravin. On y trouvait cinq Côtes de l’Orbe, quatre La Côte, trois Lavaux, deux Bonvillars et deux Vaud AOC. En 2018, les quatre premiers venaient de Bonvillars et des Côtes de l’Orbe.

L’élection des quatre meilleurs était suivie par la remise du titre de Commandeur de l’ordre des vins vaudois à Urs Heller. Le rédacteur en chef du guide gastronomique Gault&Millau Suisse a été décoré par Pierre Keller, président honoraire de l’Office des vins vaudois, qui, lui nouant sa médaille grappée autour du cou, a gratifié ce «Suisse allemand qui boit du vaudois» d’un «vous avez une grosse nuque!» qui a rappelé que le vin détend l’atmosphère. (24 Heures)