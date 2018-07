La taille du flacon importe aussi au vin

On sait combien le flacon est important pour le vin mais la taille de celui-ci est aussi un critère. Plus le contenant est grand, plus le contenu vieillira en douceur et en qualité. C’est dans cet esprit que Jean-François Genoud, entrepreneur éclairé, a décidé de lancer un site de commerce de vins en taille XXL.

Du magnum à l’impériale (6 litres), KingSize propose un petit choix de grands vins. Les prix commencent à 49 fr. pour un beau pinot noir des Mercier, à Sierre, ou une mondeuse des Chollet, à Aran, les deux en magnum. Mais cela peut monter jusqu’à 350 fr. pour un mathusalem de Comte de Peney, du Domaine des Balisiers, ou pour un double magnum du Pinot Noir Unique de Martin Donatsch, à Malans (GR). La petite sélection est faite par l’ancien sommelier de Crissier, Michele Caimotto.

L’autre site est né de l’idée de Jean-Claude Steiner, l’ancien copropriétaire de Ciné Lumières, à Lausanne Malley. À sa retraite, il s’est dit que les bouteilles de 75 cl c’était trop grand pour un apéro et que les demis étaient trop petites.

Avec les 50 cl, vous faites l’entrée à quatre en blanc, puis le plat en rouge. Idéal, non? Depuis sa retraite cinématographique, il sillonne donc la Suisse romande pour rendre visite à des producteurs qui mettent de jolies choses dans ces désirées, et il en présente un par mois. On peut aussi commander les vins sur son site, Deux fois Cinq.

www.deuxfoiscinq.ch

(24 heures)