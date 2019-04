Le Bel-Ami fait copain-copain avec la gastronomie sud-américaine

Lorsque Luca Arzenton sort des cuisines du Café Bel-Ami, à Nyon, notre estomac ravi fait un bond de surprise. On était certains de voir apparaître un chef péruvien ou chilien, tant les saveurs sud-américaines de ses plats fusion sont parfaitement maîtrisées. Originaire d’Échandens, l’ancien grill master du food truck The Green Van s’est associé en septembre dernier au projet de Granit Imeri. Passionné de pisco sour, cocktail péruvien à base d’eau-de-vie de vin, le Lausannois de 27 ans a utilisé cette boisson comme base de son concept, avant de la réaliser avec brio derrière le bar.

Plantes vertes, déco tendance et musique latino font oublier le cadre grisâtre de la zone d’habitations où se situe le restaurant, et les entrées transportent sans escale à Lima. Les écrevisses du ceviche (12 fr.) sont tout juste saisies par le jus fruité à la tomate dans lequel elles sont servies. L’avocat apporte une texture soyeuse à ce plat frais et explosif à la fois. Les délicats morceaux de thon du tartare (9 fr.) sont liés par une savoureuse sauce sésame-coriandre et de petits cubes croquants et juteux de pomme verte. On rêve de les déguster en plein soleil, sur les balancelles de la grande terrasse du Bel-Ami.

Le parfum du lomo saltado, émincé péruvien, servi à la table voisine, nous ferait presque regretter notre choix. Jusqu’à ce que l’entrecôte (32 fr.), sa sauce chimichurri acidulée aux herbes fraîches et sa sublime purée de patates douces relevée fasse leur apparition, doublée de la souris d’agneau (33 fr.) à la chaire fondante, à la peau croustillante que l’on trempe dans une sauce épaisse et douce à la tomate, ail et coriandre. La noix de coco donne une consistance ludique et un agréable goût exotique au riz aux légumes.

Les goûts marqués et le caractère affirmé de la crème d’avocat (11 fr.) et de sa mousse cacao gingembre ainsi que du moelleux au chocolat pimenté (13 fr.) démontrent encore à quel point le mariage des produits d’ici et des saveurs d’ailleurs de Luca Arzenton est réussi. (24 heures)