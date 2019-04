Le Central, chalet d’alpage au cœur de Bullet

Une buvette d’alpage en plein village. C’est l’impression première que l’on ressent au moment de pousser la porte d’entrée du Café Central à Bullet. Gérants de ce bistrot villageois typique depuis le 1er février, Sushil Gigon et Jennifer Clot n’y sont évidemment pas pour rien. Certes, ses murs habillés de lames de bois donnaient déjà à l’établissement – côté café en tout cas – un aspect davantage montagnard que bobo lausannois, mais les nouveaux patrons se sont attachés à le souligner plus encore. En y alignant des cloches de vaches, en disposant d’anciens outils, en affichant sur les murs des photos de pâturages et en fixant un «Coucou» au-dessus de bar, ils ont appuyé sur un clou déjà bien enfoncé. «On sait que les gens de Bullet aiment bien ce qui est rustique», sourit le trentenaire. «Et puis, les chalets d’alpage, si appréciés dans la région, sont fermés en hiver, contrairement à nous», enchaîne sa chérie.

Le couple veut soigner le détail et envisage de remplacer le mobilier, histoire de coller encore plus avec une carte qui fleure bon le terroir. Quand elle peut l’être, la viande est locale (pour le tartare, notamment) et les fondues se conjuguent aussi bien au fromage qu’à la protéine animale. «C’est joli ce petit bistrot, mais c’est vrai qu’on a été surpris de trouver un endroit comme ça», explique Aline Maillard. Cette habitante de Chavornay possède avec son époux Jean-Gabriel (en photo ci-dessous)un chalet de vacances dans le village voisin de Mauborget. «On y vient depuis une trentaine d’années, mais c’est la première fois qu’on s’arrête ici», reprend son mari, alors que s’échappe de la radio un nouveau morceau folklorique, à l’accordéon cette fois-ci. «Un peu de youtze, ça change. Notre génération ne fait pas vraiment dans le rap», rigole la septuagénaire.

Au village, on ne sait pas exactement depuis quand cette cossue bicoque abrite un estaminet. «Je dirais une centaine d’années», ose le syndic bullaton, Jean-Franco Paillard. Un sacré bail en tout cas, qu’un couple de tenanciers en particulier a marqué de son empreinte. Assise à la table ronde, où elle termine son repas en compagnie de deux amies, une joviale retraitée lance à un client qui vient d’entrer: «Vous me dites qu’une personne d’un certain âge était derrière le comptoir la dernière fois que vous êtes venu? Alors c’était «Le Rüf.»

À Bullet, impossible en effet d’évoquer le Central sans parler de Jean-Claude Rufener et de son épouse Josette, qui ont tenu la maison durant plus de trois décennies dès la fin des années 70. Existe-t-il des Bullatons qui ne sont pas venus ici, à l’époque, pour écluser trois décis de blanc, taper le carton ou refaire le monde après avoir touché la paie du lait? Pas sûr. Et pourtant, au temps du «Rüf», le Central n’était pas l’unique troquet de la localité.

Le syndic se souvient parfaitement de ce temps pas si lointain où les habitants avaient encore le choix entre lui et le Café Gaillard. Les deux bistrots étaient alors situés à équidistance du carrefour principal. La démolition du second a cassé cette jolie symétrie, donnant au Central un rôle social essentiel. «C’est l’indispensable café du village, le dernier», reprend Jean-Franco Paillard, une pointe de nostalgie dans la voix. Pourtant, si l’on se réfère aux statistiques de Gastrovaud, huit patentes sont délivrées pour Bullet. «Mais sept sont décernées à des établissements situés dans les villages, hameaux et lieux-dits de la commune, comme Les Rasses ou Les Cluds», précise le syndic. Qui reprend, sourire en coin: «Et puis, si l’on considère que le Chasseron est un hôtel, aucun n’est à proprement parler un chalet d’alpage. Le Central en est donc d’autant plus indispensable.» Ce n’est en tout cas pas Viviane Pétremand qui dira le contraire. «Il y a beaucoup de personnes âgées au village, rien que pour elles, il faut que le Central reste ouvert.» En deux mois et demi, Jennifer Clot et Sushil Gigon (en photo ci-dessus) s’en sont du reste bien rendu compte. Alors que nombre de pintes villageoises souffrent d’une désertification de la clientèle, particulièrement une fois passé le repas de midi, eux ne regrettent pas d’avoir décidé de laisser leur bistrot ouvert tout l’après-midi, cinq jours sur sept. «Bien sûr, on fait le plein pour les 9 h, mais les gens jouent le jeu. Ils viennent aussi boire un coup après le travail.» (24 heures)