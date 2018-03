Le Ristorante Zafferano, un petit coin d'Italie à l'avenue de Tivoli

L’histoire du Zafferano raconte en soi l’âme du petit restaurant lové dans un recoin de la grande avenue de Tivoli, à Lausanne, depuis juillet dernier. La patronne, Sabina Nazarova, était il y a peu juriste à Moscou. La blonde Lettone ne devait séjourner à Lausanne que le temps de faire son master en droit. Mais elle n’avait pas prévu le coup de foudre pour l’Italie, ou plutôt pour le serveur calabrais de l’Étoile Blanche, Domenico Limardo, qui l’inspira pour rester sous nos latitudes.

Rangé le Code civil, fini le service au bar, Sabina et Domenico se lancent dans l’aventure gastronomique. Aux fourneaux de L’Aperitivo, dont ils viennent de changer le nom pour Ristorante Zafferano, le cuisinier d’Ancône, Alessandro Menghini, concocte une carte aux saveurs du Sud.

En entrée, nous partons pour la mer. Le carpaccio de poulpes à la pistache, marié à du fenouil et du pamplemousse rose (21 fr.), développe ses multiples atouts délicatement. Les moscardini (petits poulpes entiers) à L’Aperitivo, servis chauds dans leur sauce tomate aux olives et câpres (21 fr.), sont moins sophistiqués mais tellement italiens!

Le loup de mer est servi en turban, avec une brunoise de légumes et un coulis de mangue au gin (40 fr.). Il fait à nouveau réfléchir nos papilles, dans un joli équilibre. Le pinzimonio d’Angus (tagliata d’un excellent bœuf) s’accompagne de rucola et de Saporoso (39 fr.) et démontre une bonne maîtrise des cuissons.

On mise sur la tradition pour la fin. Tiramisu et panna cotta à la fève de tonka et coulis à la framboise (10 fr.) tiennent leurs promesses!

Pour accompagner ces plats, Domenico est de bon conseil au moment de choisir un vin italien (ils composent la plus grande partie de la carte). Ce sera un toscan, un Moreccio Bolgheri DOC, assemblage cabernet sauvignon, merlot et syrah (59 fr.).

Limoncello (ou vodka!) et (très bon) caffè closent le repas qui nous a emportés des Marches jusqu’en Calabre, en restant à l’avenue de Tivoli. L’été, on trouvera quelques tables en terrasse.

