Le local se dessine dans les plats comme dans les verres au Bistrot à Cully

Les gérants se succèdent mais le Bistrot, sur la place de l’Hôtel-de-Ville à Cully, reste, lui, fidèle à son cadre – toujours sobre avec ses murs gris souris – et à son adorable petite terrasse ombragée, très agréable par ces temps de canicule. Les derniers responsables ont quitté le navire après deux ans seulement. Quant aux nouveaux, ils n’ont eu qu’à traverser la rue pour s’installer. Rolf Messmer et Fernando Barbosa ont œuvré tous les deux dans les cuisines du Major Davel à Cully pendant plus de vingt-cinq ans. Les deux chefs ont choisi de mettre en avant une carte courte qui change régulièrement, en privilégiant au maximum des produits régionaux et frais. «Tout est préparé sur place», confirme Rolf Messmer.

Sur l’ardoise du soir qui annonce les suggestions d’entrées, on se laisse tenter par une salade estivale accompagnée de mozzarella, pleine de fraîcheur et parfaitement assaisonnée ( 16 fr. ). Le vitello tonnato, lui, ( 18 fr. ) est finement coupé et subtilement équilibré. Les gérants tiennent promesse dans l’origine locale des produits. Les filets d’omble meunière ( 35 fr. ) proviennent d’une pisciculture de Chamby. Les jours de chance, le gérant arrive à obtenir du pêcheur quelques kilos de féra du Léman, mais c’est rare. Les filets de perche sont généralement importés d’Allemagne, de Pologne ou de France voisine. La cuisson du poisson comme des légumes, peu nombreux sur l’assiette malheureusement, est maîtrisée et on sent le «fait maison». À l’exception des frites. Dommage! L’entrecôte avec sa sauce au vin rouge (de la boucherie Nardi, à Cully) est de qualité, juste pas assez saignante à notre goût. On apprécie la simplicité des assiettes qui met d’abord le produit en avant. Mention spéciale au service particulièrement réactif et attentif aux demandes des clients.