Le matcha parfume la tasse et les douceurs

La poudre vert émeraude venue du Japon gagne la planète. Le matcha, servi sous forme de latte aussi bien par le géant américain des cafés aromatisés que par de petites enseignes locales, mélangé à des douceurs ou à des soins corporels, se décline à large échelle. Le breuvage, autrefois prisé des moines bouddhistes car il leur permettait de méditer plus longtemps, est entré dans la catégorie des super­aliments, notamment pour ses vertus antioxydantes. Les géants Coop et Migros ont senti la tendance et proposent depuis trois ans une gamme – certes, encore réduite – de produits alimentaires et cosmétiques contenant la fameuse poudre.

«Elle était à l’origine cultivée en Chine, explique David Herel, patron du salon de thé japonais Marutcha, à Lausanne. Entre le IXe et le XIIIe siècle, des théiers ont été plantés dans plusieurs régions de l’île du Soleil levant». Le matcha se distingue du thé vert traditionnel dans sa production. Les arbustes sont recouverts de bâches afin de protéger les feuilles du soleil pendant quelques semaines. Elles sont ainsi enrichies en chlorophylle et développent cette cinquième saveur si particulière, l’umami. Puis elles sont étuvées à la vapeur. «Les nervures des feuilles sont enlevées avant d’être réduites en poudre fine à l’aide d’un moulin en pierre qui ne tourne pas trop vite afin de ne pas les chauffer.»

Le matcha ne s’infuse pas comme un thé vert mais se mélange avec un chasen (fouet à matcha en bambou). Tomoko Hirosé, l’épouse japonaise de David Herel, en fait la démonstration. Après avoir chauffé la tasse, elle tamise 2 grammes de la poudre verte (une cuillerée à café) dans une passoire, puis y ajoute 6 cl d’eau chauffée entre 70 et 80 degrés. Le fouet en bambou qu’elle utilise pour mélanger permet de créer une mousse homogène. «Plus elle est aérienne, moins on sent l’amertume», ajoute David Herel. Sans effacer ce léger goût herbeux si caractéristique de la boisson. Plus riche en caféine qu’un thé vert, le matcha contient également de la théanine, un acide aminé produisant un effet relaxant. «Les deux réactions mélangées ne créent pas un pic comme le café mais agissent sur la durée, d’où l’importance de ne pas en boire trop tard dans la journée si l’on est sensible.» Autre particularité: une fois le contenant ouvert, la poudre s’oxyde rapidement. «Je conseille toujours de l’employer dans les deux semaines qui suivent.» C’est aussi pour cette raison qu’on l’achète généralement en petite quantité.

La saveur du matcha ressort particulièrement avec les corps gras. Il se marie parfaitement avec le lait, le chocolat blanc et toutes sortes de pâtisseries. D’ailleurs aujour­d’hui, les Japonais le consomment davantage sous forme solide que liquide. «Ajouté à un chocolat chaud, par exemple, il coupe son côté doucereux.» Décliné en sablé, tiramisu ou financier, il peut également remplacer le café dans l’affogato, dessert glacé italien.