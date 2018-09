Les chefs Ben et Léo innovent à quatre mains

Ben et Léo ont 28 et 26 ans et déjà une solide expérience de la gastronomie. Leur parcours atypique démontre que la passion des fourneaux peut rapidement détourner de leur trajectoire des jeunes diplômés en économie politique et gestion d’entreprise vers une success story prometteuse. Les jeunes propriétaires du Café de la Fonderie à Fribourg, qui a reçu cette année la reconnaissance du Gault&Millau, sont également les nouveaux chefs de l’émission culinaire de la RTS repimpée et baptisée «Bon App!» sur les écrans depuis début septembre.

À l’antenne comme dans la vie, Benoît Waber et Léonard Gamba partagent à deux voix et quatre mains leur passion des produits locaux et d’une cuisine de saison revisitée d’une touche d’audace qui caractérise également la carte de leur restaurant. Décontractés face caméra, ils n’en restent pas moins des professionnels pointilleux et exigeants. À l’heure du coup de feu de midi, rien ne détourne un Ben très concentré de sa cuisine.

«On y va, on essaie et on verra bien»

Avant d’être associés, les deux hommes sont d’abord amis depuis 20 ans. Les gamins habitaient le même immeuble dans un quartier familial de Villars-sur-Glâne et passaient tout leur temps libre dehors à jouer et faire du sport. Même groupe de copains, même université, le duo, soudé, reconnaît sa complémentarité. Ben, le barbu, se décrit volontiers comme le plus sanguin des deux, le créatif aussi. Léo, «l’hypersociable», a le don de rassembler, d’accueillir et d’écouter le client. Au Café de la Fonderie, on le retrouve naturellement derrière le comptoir en charge de la gestion de la salle et de l’administratif tandis que Ben œuvre en cuisine. Mais à tout moment, l’un remplace l’autre. «On avance en confrontant sans cesse nos idées», disent-ils en chœur.

Le tremplin de «Masterchef»

C’est pendant leurs études que les Fribourgeois se lancent dans l’aventure de chefs à domicile. «J’ai participé à deux concours amateurs de cuisine et je les ai gagnés, se souvient Ben. J’ai eu envie d’aller plus loin.» Ensemble, toujours, ils rejoignent l’émission «Masterchef» en 2015, qui s’arrêtera aux portes de la demi-finale pour Ben, un peu plus tôt pour Léo. Là encore ils appliquent leur devise: «On y va, on essaie et on verra bien.» Conscients d’être dans une télé-réalité, ils profitent au maximum de ces six semaines intensives de tournage pour apprendre, gérer leur stress et découvrir encore et toujours de nouvelles techniques.

Fort d’une jolie notoriété, ils décident de surfer sur la vague avec l’envie, cette fois, d’avoir leur propre lieu. «On s’est dit qu’on se donnait six mois pour s’y mettre à fond et être crédibles», explique Ben. Et ils s’en donnent les moyens. Ben se forme à l’Institut Paul Bocuse à Lyon, Léo à l’École de cuisine Alain Ducasse à Paris avant d’ouvrir le Café de la Fonderie en mai 2016 dans cette ancienne usine reconvertie en coopérative où plusieurs entrepreneurs se partagent les lieux. Avec ses 8 mètres de hauteur sous plafond, l’espace baigné par la lumière des verrières offre un cadre insolite et décontracté.

Dans les assiettes, les chefs privilégient les produits locaux. «Nous sommes une génération où les choses bougent très vite. On s’en inspire dans notre cuisine qui évolue sans cesse. On cherche à créer une interaction avec le client en partant d’un ingrédient de chez nous. Par exemple, en retravaillant le fromage avec une émulsion de vacherin aux herbes ou de l’époisses et une gelée de cidre rooibos et pommes séchées», note Ben. L’originalité du duo séduit et la petite entreprise s’est déjà agrandie avec la reprise de deux autres lieux fribourgeois: le Kumo, un bar à «ramen», et Le Cintra, un gastrobar.

(24 heures)

«Bon app!» RTS Un, samedi (18 h 25)