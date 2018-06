Les grandes caves visent le firmament vaudois

Ils étaient 937 vins à s’être inscrits à la Sélection des vins vaudois, ce concours de dégustation à l’aveugle organisé chaque année par l’Office du même nom. Et, au final, c’est un Champagne qui a gagné. Pardon, un vin du village de Champagne, à Bonvillars: le Solaris 2015 passerillé d’Eric Schopfer a remporté la plus haute note de tout le concours. Ce cépage, hybride né en Allemagne, est très résistant aux maladies mais assez rustique. Que Schopfer l’ait passerillé (soit en l’ayant laissé sécher doucement pour concentrer ses goûts) est très malin, et cela a convaincu ceux des 78?jurés qui lui ont attribué une note de 93,4/100.

Le Prix Bio est allé comme chaque année à un Parmelin, mais cette fois c’est à Yvan, le frère de Reynald, pour son Pinot noir 2016 La Côte, qui par contre n’est «que» troisième de sa catégorie de cépage.

Car, si les 250 vignerons qui ont présenté leurs meilleurs crus sont repartis avec 122 médailles d’or (plus de 90?points) et 178?médailles d’argent, les podiums de chaque catégorie ont été révélés au Théâtre de Vidy ce jeudi. Et on remarque que, cette année, les «grandes caves» sont bien représentées dans ces premières places. Dont deux morgiennes: la coopérative Cave de la Côte remporte les vieux millésimes de chasselas avec son 1er Grand Cru La Bâtie, place son rosé best-seller en 2e?place comme son Gamaret Expression. Et le négociant-propriétaire Bolle est troisième avec son Gamay Barrique, comme avec son vin doux Larmes de Licorne.

Hammel, à Rolle, remporte les rosés avec son Château de Vullierens, et monte sur la troisième place des assemblages rouges avec sa Cuvée Charles-Auguste. Ajoutez-y le premier prix en chasselas des frères Dizerens, celui des autres cépages blanc de l’As de Cœur de la Cave de Jolimont, filiale de Schenk, la troisième place du Badoux 1908 rosé, la deuxième en mousseux de la Cave des 13?Coteaux et vous n’avez même pas à compter les deux distinctions des Frères Dubois en chasselas jeune et plus ancien, ni celle des frères Kursner en mousseux.

Si le poids des grandes caves est encore plus important dans la production vaudoise, il faut aussi relever les 21?marches de podiums occupées par des vignerons-encaveurs plus petits, mais dont on retrouve souvent les mêmes noms au fil des années du plus important concours vaudois.

www.ovv.ch

