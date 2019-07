Les paysannes offrent leurs saveurs régionales à Vevey

Les papilles ne sont pas en reste durant la Fête des Vignerons. En Terre Vaudoise, un restaurant éphémère situé au Jardin du Rivage veveysan, accompagne la manifestation depuis ses débuts avec des produits issus de nos sols. Pas moins de neuf cents mètres carrés ont été construits et aménagés spécialement pour faire honneur aux spécialités du terroir, avec une cuisine ouverte permettant aux gourmets de suivre de près le processus de fabrication de mets qui allient recettes d’autrefois et quelques touches modernes: fish’n’chips, saucissons, ramequins vaudois, malakoffs et veloutés estivaux se dégustent à l’intérieur ou sur une des tables rouges égayant la terrasse.

Tapas du cru

Pour l’apéro ou les petits creux, des verrines de poissons du lac, le fameux taillé aux greubons ou la planchette vaudoise se partagent à la manière des tapas, disposés au centre de la table. «Notre but est d’internationaliser les recettes traditionnelles, explique la cheffe de cuisine, Mary-Laure Schorderet. Ainsi nous mettons aussi en avant des produits comme la feta et le houmous en les offrant avec des ingrédients de chez nous. Et nous ne lésinons pas sur l’originalité! Par exemple, nos burgers sont agrémentés d’un délicieux ketchup à la betterave.» Pour le dessert, des glaces artisanales lausannoises seront servies sans emballage. Enfin, un bon repas s’accompagne immanquablement de la boisson incontournable: le vin. La carte en offre de tout le canton, avec 70% en provenance de Lavaux et du Chablais et 30% des autres régions.

Mary-Laure Schorderet prône une ligne de conduite sans compromis: «L’actualité nous encourage à manger local et de saison. Aujourd’hui, c’est presque devenu une nécessité. Et pour mettre en valeur nos produits à travers un service de qualité, nous avons misé sur une collaboration avec l’Association des paysannes vaudoises. Je suis impressionnée par la façon dont ses membres s’investissent. Toutes en veulent, aiment le travail bien fait et sont intransigeantes au niveau de la provenance des produits. Je peux vous dire que je n’ai pas droit à l’erreur!»

Et Suzanne Gabriel, responsable des marques représentées et de l’aménagement intérieur, de rajouter: «L’ancienne présidente de l’association répétait souvent: «Quand tu as touché la terre, tu sais travailler.» Je suis d’accord avec cet adage. En plus ces femmes sont de véritables battantes et elles sont fières de leurs origines.» Pour remplir la mission, les meilleurs producteurs et transformateurs livrent les produits à l’adresse située au bord du lac: l’artisan boucher Armand Stuby à Vevey n’apporte que des viandes 100% vaudoises. Tout comme Valentin Blondel, de Crissier, avec ses fruits. Jean-Luc Bovet, du Moulin de Sévery, livre quant à lui des noix et d’autres produits phares.

Récupération et traditions

Accrochés au mur, bacs à fleurs, plantes tombantes et bottes remplies de tournesols fraîchement coupés se font également les ambassadeurs des traditions et plongent dans un esprit champêtre et empreint d’intemporalité. Pour accueillir les visiteurs, de charmants canapés dépareillés habitent l’espace, décorés avec des coussins aux couleurs vives. «J’adore la récupération, explique Suzanne Gabriel. C’est aussi un parti pris philosophique totalement inné chez moi. J’aime tout simplement vivre et travailler comme ça.» Sans aucun doute, au Jardin du Rivage, l’authenticité est au rendez-vous.