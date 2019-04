On fume tout dans l’Armoire à Brume

«On fume tout… sauf les belles-mères», s’amuse à répéter Serge Porchet en faisant le tour du propriétaire: un laboratoire flambant neuf de 300 m2 à Forel où lui et sa petite équipe se sont installés en octobre dernier. Son fumoir artisanal fête cette année ses 10 ans d’existence. Et la relève familiale est déjà assurée: son fils Jeremy, 28 ans, a choisi depuis un an de suivre les traces de son père au parcours atypique et à la pédagogie contagieuse.

«Il y a cinquante ans, manger du saumon fumé était extrêmement rare mais, grâce à mon grand-père Arnold, passionné de pêche, j’ai eu la chance de le déguster très jeune», se souvient Serge Porchet. Arnold a inoculé le virus à son petit-fils, qui explore depuis vingt ans toutes les mers et rivières du globe, de l’Écosse à l’Alaska en passant par le Québec, avec sa canne et ses hameçons. C’est dans ces contrées qu’il a appris les bases du fumage artisanal qu’il a affiné à sa façon avec un petit fumoir construit derrière sa maison.

Boulanger-pâtissier, Serge Porchet a toujours travaillé dans l’alimentaire, principalement dans des centres de formation d’ateliers protégés. Après son apprentissage, il se réoriente pour devenir maître socioprofessionnel, un travail «enrichissant» qui l’occupera pendant vingt-trois ans. Sa passion du fumage prenant toujours plus de place et ses connaissances en la matière s’étoffant, il ouvre sa petite entreprise dans des locaux à Servion et décide de devenir artisan-entrepreneur à plus de 50 ans. Mais rien n’effraie Serge Porchet dans cette aventure où il ne compte désormais plus ses heures. Avec son fils à ses côtés, son épouse qui donne un coup de main à l’administration, sa petite affaire a conquis au fil des ans un public fidèle, comptant une soixantaine de points de vente entre Genève, Estavayer-le-Lac et Vevey ainsi que quelques bonnes tables de la région.

«Mon mot d’ordre est de tout connaître sur le produit. Je vais visiter chaque élevage de saumons et j’établis des contacts directs pour être sûr de la qualité»

Le portrait du grand-père Arnold, dit «Pépé», accueille les visiteurs à l’entrée de l’Armoire à Brume de Forel et les accompagne jusque sur les planchettes utilisées pour la partie traiteur. Là aussi, «Pépé» et son saumon incrustés dans le bois rappellent les origines du projet de l’enfant de Corcelles-le-Jorat. Sur un autre mur du coin boutique, un paysage d’Écosse illustre l’un des endroits où le Vaudois se fournit en matière première. «Mon mot d’ordre est de tout connaître sur le produit. Je vais visiter chaque élevage de saumons et j’établis des contacts directs pour être sûr de la qualité de ce que je propose à mes clients, qui veulent être rassurés sur ce qu’ils mangent.»

La préparation prend plusieurs jours. Les saumons d’Écosse, par exemple, sont livrés frais. Une fois les filets levés – en moins de 42 secondes – il récupère les têtes, qu’il donne à un élevage voisin de huskys, congèle le poisson comme la loi l’exige puis le plonge dans le sel pour le déshydrater avant de le rincer. Les 27 arêtes des filets sont enlevées à l’aide de brucelles. La marinade, composée de sirop d’érable, de poivre du Sichuan, de coriandre, de sel marin et de whisky, parfume la bête avant qu’elle rejoigne le fameux fumoir. «Nous fumons à froid, donc à 16 °C, pendant vingt-quatre heures. Nous utilisons de la sciure composée de hêtre, de cerisier et de frêne pour obtenir quelque chose de doux et de rond. Nous évitons les résineux qui sont trop agressifs.»

Les filets doivent encore passer une journée dans la salle de séchage, où l’excédent de gras et d’eau s’élimine pour ne laisser qu’une chair parfaitement imprégnée. Il travaille également le saumon sauvage d’Alaska – «une sorte totalement différente dans sa couleur et son goût» – mais aussi d’autres poissons comme la perche ou la truite. L’artisan applique le même processus à une grande variété de viandes, de l’onglet au magret de canard et même depuis peu à des œufs. «Vous sentez le côté fumé dans le jaune en les dégustant à la coque.» Dernière nouveauté: du sel de Bex qui parfume à merveille une viande grillée. (24 heures)